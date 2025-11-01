Ботев Враца ще се опита да поднесе още една изненада в НБЛ

Отборът на Ботев Враца гостува на Академик Бултекс 99 в търсене на нова изненада в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата от петия кръг на първенството е днес от 18:00 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Тимът от Враца е на осма позиция в класирането с една победа и две загуби в сметката си, а пловдивчани са девети с четири поражения в сметката си от началото на сезона.

Снимка: Ботев Враца - Фейсбук

