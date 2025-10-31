Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Пресиян Генов и Натали Тасева получиха парични чекове и плакети за високи постижения и титли

Пресиян Генов и Натали Тасева получиха парични чекове и плакети за високи постижения и титли

  • 31 окт 2025 | 17:32
  • 86
  • 0
Пресиян Генов и Натали Тасева получиха парични чекове и плакети за високи постижения и титли

Младите спортисти от Самоков Пресиян Генов и Натали Тасева бяха наградени от кмета на община Самоков Ангел Джоргов за високи спортни постижения. Младите таланти получиха парични чекове в общ размер на 5000 лева. Общинският съвет вчера гласува отпускането на средствата.

Наградата на Пресиян Генов е за това, че спечели титлата европейски шампион по бокс за ученици и е представил достойно Самоков и България на първенството на Стария континент в Будва, Черна гора.

Премията на Тасева бе връчено за това, че е спечелила златен медал от Балканиадата за девойки по борба до 17 години и е представила града и страната достойно в град Клуж, Румъния.

Кметът на общината поздрави младите надежди и каза, че се надява успехите им да растат. Той даде и плакети на техните треньори Веселин Райчев (бокс) и Николай Кашинов (борба). Двете самоковски деца са възпитаници на Спорно училище „Никола Велчев“. Ангел Джоргов награди и директорът на училището Илиян Георгиев.

На церемонията присъстваха и родителите на младежите.

