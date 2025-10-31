Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

  • 31 окт 2025 | 15:02
  • 277
  • 0
ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

ЦСКА надделя над Ирбис-Скейт с 9:2 (2:0, 4:1, 3:0) и запази надежди за спечелване на Купата на България по хокей на лед при мъжете.

"Червените" имаха превъзходство и заслужено спечелиха, като по два пъти за победата се разписаха Иван Ходулов, Стефан Пиротски и Денис Пейчев.

"Армейците" и шампионът НСА имат по 4 точки и са лидери във временното класиране в първата фаза за Държавния шампионат, победителят в която печели националната купа. ЦСКА, обаче, е с мач повече (две победи и една загуба, 2:5 от НСА), докато "студентите" са с пълен актив след два успеха в две срещи. Ирбис и Славия са с по 2 точки (по една победи и една загуба). Последният пети участник в елита - Септември, е без актив (три загуби).

Така в решаващия мач, след който ще бъде определен новият носител на купата на България по хокей на лед, НСА ще играе срещу Ирбис-Скейт на 19 ноември.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

  • 31 окт 2025 | 15:07
  • 171
  • 0
Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

  • 31 окт 2025 | 10:53
  • 376
  • 0
Каспър вкара два гола, Детройт спечели срещу Кингс след дузпи

Каспър вкара два гола, Детройт спечели срещу Кингс след дузпи

  • 31 окт 2025 | 10:48
  • 244
  • 1
Милър вкара в продължението, Рейнджърс надвиха Едмънтън

Милър вкара в продължението, Рейнджърс надвиха Едмънтън

  • 31 окт 2025 | 10:42
  • 414
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 31 окт 2025 | 07:37
  • 1133
  • 0
В Германия очакват звездата в ски бягането Виктория Карл да пропусне Олимпиадата

В Германия очакват звездата в ски бягането Виктория Карл да пропусне Олимпиадата

  • 30 окт 2025 | 12:39
  • 532
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

  • 31 окт 2025 | 15:47
  • 1019
  • 4
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 33439
  • 138
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 25603
  • 3
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 22064
  • 14
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6946
  • 5
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3443
  • 0