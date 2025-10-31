Милър вкара в продължението, Рейнджърс надвиха Едмънтън

С гол на своя капитан Джей Ти Милър 2:49 минути след началото на продължението отборът на Ню Йорк Рейнджърс спечели с 4:3 визитата си на Едмънтън Ойлърс в поредния кръг от НХЛ.

"Рейнджърите" изоставаха с два гола след края на втората третина, но показаха завидна воля срещу финалиста в последните две издания на купа "Стенли" и стигнаха до обрат, който им донесе втората поредна и общо пета победа през сезона.

Гостите от Ню Йорк поведоха в резултата шестата минута чрез Джони Броджински, но минута по-късно Дарнел Нърс възстанови равенството.

J.T. IN OT! 🗽



The @NYRangers take this one thanks to a goal from J.T. Miller in @Energizer overtime! pic.twitter.com/HDXMBRZGxW — NHL (@NHL) October 31, 2025

С гол на Мат Савойе при числено превъзходство в средата на втората третина Едмънтън излезе за пръв път напред в резултата, а отново Нърс бе точен за 3:1 в 11-ата минута на втория период.

Ню Йорк отговори с гол на Брейдън Шнайдер по-малко от 12 минути преди изтичането на редовното време, а четири минути след това Тайлър Редиш също се разписа за 3:3. В продължението дойде моментът на Милър, който от близка дистанция не сбърка за крайното 4:3 в полза на Рейнджърс.