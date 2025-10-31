Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

ТК „Авеню", гр.Бургас срещу ТК „Локомотив 1929", гр.София при мъжете и ТК „Дема", гр.София срещу ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол при жените са финалите на Държавното отборно първенство в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК „Локомотив" и има награден фонд 10 хиляди лева.

Мъже, 1/2-финали:

№1 ТК „Авеню", гр.Бургас – №4 ТК „НСА", гр.София 2:1

Динко Динев – Пламен Милушев 6:7(5), 6:7(4)

Никита Билозерцев – Михаил Иванов 6:3, 6:0

Динев/Билозерцев – Милушев Иванов 6:3, 6:2

№6 ТК „Локомотив 1929", гр.София – №2 ТК „Локо 98", гр.Пловдив 2:1

Вадан Манукян – Янаки Милев 7:5, 4:6, 3:6

Мартин Димитров – Фердун Шефкедов 6:0, 6:1

Манукян/Димитров – Милев/Шефкедов 6:3, 6:4

Жени, 1/2-финали:

№1 ТК „Дема", гр.София – №4 ТК „Бароко Спорт", гр.София 2:0

Денислава Глушкова – Калина Симеонова 6:2, 6:0

Джулия Терзийска – Стелиана Гичева 6:1, 6:0

№2 ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол – №3 ТК „Супер Спорт", гр.Варна 2:0

Валерия Гърневска – Рада Колева 6:2, 6:0

Рафаела Симеонова – Естела Иванова 6:4, 6:1