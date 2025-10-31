Резултати от НХЛ

В ранните часове на 31-ви август (петък) се играят цели 11 мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери в различните дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Юта Мамът (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Питсбърг Пенгуинс (Столична).

Бостън Бруинс - Бъфало Сейбърс 4:3* след продължение - 3:3 (2:0 1:1 0:2) в редовното време, 1:0 в продължението

Отава Сенатърс - Калгари Флеймс 5:3* след продължение и дузпи - 3:3 (1:2 0:0 2:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:0 при дузпите

Тампа Бей Лайтнинг - Далас Старс 2:1* след продължение - 1:1 (0:0 1:0 0:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Филаделфия Флайърс - Нашвил Предейтърс 4:1 (0:0 2:1 2:0)

Каролина Хърикейнс - Ню Йорк Айлъндърс 6:2 (3:1 0:0 3:1)

Минесота Уайлд - Питсбърг Пенгуинс 1:4

Сент Луис Блус - Ванкувър Канъкс 3:4* след продължение и дузпи - 3:3 (1:1 1:1 1:1) в редовното време, 0:1 при дузпите

Уинипег Джетс - Чикаго Блекхоукс 6:3 (2:1 2:0 2:2)

Едмънтън Ойлърс - Ню Йорк Рейнджърс 3:4* след продължение - 3:3 (1:1 2:0 0:2) в редовното време, 0:1 в продължението

Сан Хосе Шаркс - Ню Джерси Девилс 5:2 (3:1 2:0 0:1)

Лос Анджелис Кингс - Детройт Ред Уингс 3:4* след продължение и дузпи - 3:3 (0:0 1:2 2:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 0:1 при дузпите