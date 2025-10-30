Бивш шампион на UFC: Аспинал може би избра лесния изход срещу Ган

Бившият шампион на UFC Ти Джей Дилашоу смята, че краят на битката на UFC 321 е бил „подозрителен“.

През изминалия уикенд Аспинал се превърна в основна тема в света на смесените бойни изкуства, но не по причините, които вероятно би искал. В първия рунд на защитата на титлата си в тежка категория срещу Сирил Ган британецът получи доста неприятно бъркане в окото. Той не успя да продължи, което доведе до обявяване на мача за несъстоял се и остави много фенове недоволни. Оттогава редица бивши бойци заеха различни позиции – едни подкрепят Аспинал като жертва на непозволен удар, а други поставят под въпрос решението му да не продължи. Бившият шампион Ти Джей Дилашоу твърдо се нарежда във втората категория.

„Том Аспинал е от типа бойци, които те удрят със сила, атакуват те и те нокаутират, докато Сирил Ган подбира ударите си и се движи по периферията на клетката“, заяви Дилашоу в подкаста JAXXON.

Ган имаше силен начален рунд срещу Аспинал. Това доведе до обвинения от някои, че шампионът в тежка категория е търсил изход срещу опонент, който го е затруднявал. И докато Дилашоу признава, че Ган е извършил нарушение, той поставя под въпрос сериозността на контузията.

„Първо и най-важно, това беше нарушение и вината е на Сирил Ган“, каза Дилашоу. „Но от визуална гледна точка и по начина, по който изглеждаше, окото му беше затворено, когато беше убоден в него. Той казваше, че не вижда, а дори не се опитваше да отвори окото си, за да провери дали може да вижда. Очевидно нямам представа, не съм бил там. Но след това виждате снимките и окото му изглежда добре. Виждал съм цял пръст да влиза в нечие око и боецът да продължава да се бие. Така че не знам. Всичко е спекулация, но имам чувството, че може би е избрал по-лесния изход. Мачът е "несъстоял се", той ще се бие отново, плащат му 3 милиона долара. Връща се и го прави пак.“

На този етап изглежда, че това е планът. Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт заяви, че организацията възнамерява да организира реванш между Аспинал и Ган възможно най-скоро. Според Дилашоу това може да се окаже в полза на Аспинал и да му позволи да бъде по-добре подготвен следващия път.

„Аспинал никога не е излизал от първия рунд. Той те връхлита, удря те със сила и те приключва. Този път не се получаваше, а ти получаваш изход, при който все още си шампион, плащат ти и можеш да го направиш отново. Не знам. Просто от визуална гледна точка, начинът, по който беше убоден със затворени очи, и това, че дори не се опита да ги отвори, за да види, а лекарят казва, че окото му изглежда добре... Просто не изглеждаше добре. Очевидно не искам някой да се бие с извършен фал, но в същото време изглежда твърде подозрително.“

Дилашоу е бивш двукратен шампион на UFC в категория „петел“, който бе лишен от титлата си, след като даде положителна проба за еритропоетин (EPO) през 2019 г. Той се оттегли от ММА през 2022 г.