Белинда Бенчич и още две от поставените достигнаха до 1/4-финалите в Хонконг

Водачката в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) и още две от поставените достигнаха до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис УТА 250 на твърди кортове в Хонконг с награден фонд 275 094 година.

Бенчич, която миналата седмица стана шампионка на турнира в Токио, се наложи без проблеми над Ифан Ван (Китай) с 6:2, 6:2 за 77 минути.

В спор за място на полуфиналите швейцарката ще играе утре срещу Кристина Буска (Испания).

Третата поставена Виктория Мбоко спечели след обрат срещу Александра Ийла (Филипини) с 3:6, 6:3, 6:4. Канадката загуби първия сет, но във втората част стигна до пробив в шестия гейм и изравни резултата. В решителната трета част тя изоставаше с 1:4, но със серия от пет поредни гейма успя да спечели двубоя.

Номер 6 Анна Калинская (Русия), 26-годишна, елиминира Шуай Чжан с 6:1, 6:1 за 51 минути и на четвъртфиналите ще играе срещу Мбоко.