Инфлуенсърката Бу призна: С Габи се срещаме! Щастливи сме!

32-годишната инфлуенсърка Бруна Унсуета има връзка с волейболистката на женския национален отбор на Бразилия Габриела Гимараеш.

Бившата съпруга на Фелипе Балабан, за когото е била омъжена 7 години, сподели пред Who, че тя и 31-годишната волейболистка, която е една от най-добрите в света, „се срещат и живеят този момент леко и естествено“.

Известна като Бу в социалните мрежи, бившата водеща на PodDelas потвърди информацията пред Who.

„Да, с Габи се срещаме и живеем този момент леко и естествено. Заедно сме от известно време, но смятаме, че сега е идеалният момент да говорим публично. Габи е невероятен човек и беше много приятно да споделя живота си с нея. Щастливи сме и мисля, че това е, което наистина има значение“, каза тя.

Слухове за евентуалната връзка циркулират в социалните мрежи от около два месеца, главно след като Габи беше забелязана да носи колие, много подобно на това на Бруна. Друг детайл, който привлече вниманието на потребителите в интернет, беше снимка, направена от бившата водеща в баня, много подобна на тази на спортиста.