Френските власти заплашват със санкции участниците в Enhanced Games

Всеки френски атлет, който участва в Enhanced Games, ще бъде изправен пред санкции, заявиха френските спортни власти в петък. Това се случва, след като наказаният спринтьор Мухамаду Фал обяви, че ще се включи в новосъздадената спортна инициатива в олимпийски стил, която обещава да не провежда допинг тестове.

Министерството на спорта, Френският олимпийски комитет и Френската антидопингова агенция (AFLD) излязоха със съвместно изявление, в което посочват, че Фал в момента е със спрени състезателни права заради две последователни нарушения на антидопинговите правила.

Той е първият френски спортист, който се присъединява към събитието. Дебютното му издание ще се проведе през май в Лас Вегас и ще включва състезания по плуване, лека атлетика и вдигане на тежести, като на атлетите ще бъде позволено да използват стимуланти за подобряване на представянето.

Фал е печелил няколко национални титли на 100 и 200 метра между 2019 и 2023 г. Той не притежава лиценз от Френската федерация по лека атлетика от 2023 г. насам.

“Посветил съм живота си на бягането и вярвам в разширяването на границите на възможното“, заяви Фал в изявление, разпространено от организаторите. “Enhanced Games предлага сцена, на която атлетите могат да изследват пълния си потенциал, освободени от ограниченията, които задушават върховите постижения. Вълнувам се, че съм първият френски атлет, който се записва, и очаквам с нетърпение да се състезавам срещу най-добрите в света.“

От AFLD заявиха, че ще извършват тестове преди Enhanced Games, както във Франция, така и в чужбина, на всеки френски спортист, който обяви намерението си да участва, и ще налагат наказания за употреба на забранени вещества.

Enhanced Games ще предложи награден фонд от 500 000 долара за всяка дисциплина, като ще има и бонуси от 1 милион долара за всеки, който неофициално подобри световен рекорд в спринта на 100 метра (лека атлетика) и 50 метра свободен стил (плуване).

“Организаторите на това състезание се стремят да насърчат атлетите да чупят рекорди, като позволяват употребата на допинг“, се казва в изявлението на френските спортни власти. “Тази инициатива е отрицание на спортния дух и сериозна заплаха за здравето на участниците, както и вредно изкривяване на спортните постижения.“

В изявлението си те също така предупреждават за възможната поява на “нова форма на институционализиран допинг, насърчаван от безскрупулни частни субекти, готови да пожертват спортната почтеност и общественото здраве в името на изкуствено създаден спектакъл“.