Обявиха новия селекционер на Сърбия

Футболният съюз на Сърбия взе решение. Велко Паунович ще води футболния национален отбор на Сърбия в борбата за класиране на Световното първенство през 2026 година.

Генералният секретар на Футболния съюз на Сърбия, Бранко Радуйко, подчерта, че Паунович е приел поканата с максимална отдаденост и желание да помогне на представителния отбор в момент, когато шансовете за класиране на Световното първенство все още са налице.

„Велко Паунович от първия ден показа, че интересът на футболния национален отбор е над всичко. Негов приоритет не беше договорът или финансовите условия, а веднага да се постави на разположение на Футболния съюз на Сърбия и да поеме отбора в такъв важен момент. Той подчерта, че иска да насочи цялата си енергия към предстоящите мачове срещу Англия и Латвия, решен да се бори, докато има и най-малкия шанс за успех. Вярваме, че с пристигането си ще успее да мотивира играчите и да повдигне атмосферата в отбора, за да се опитаме да обърнем нещата в наша полза. Не се предаваме, докато има и последния процент шанс. Резултатът от тези два мача по никакъв начин няма да повлияе на статута на Велко Паунович в бъдеще. Разговорите за неговия дългосрочен договор ще продължим след края на тези мачове, независимо от техния изход“, заяви Радуйко.

🇷🇸 Вељко Пауновић водиће фудбалску репрезентацију Србије у борби за пласман на Светско првенство 2026. године! 🔥



Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске… pic.twitter.com/a988sWpJrn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 30, 2025

Сърбия гостува на Англия в Лондон на 13 ноември, докато на 16 ноември в Лесковац ще изиграе последния си квалификационен двубой срещу Латвия.

Велко Паунович е специалист, който преди точно десет години спечели Световното първенство по футбол като треньор на младежкия отбор на Сърбия до 20 години. След като работи с някои от национланите гарнитури, Паунович четири години е треньор на Чикаго Файър. Следва период в Рединг и две години в Мексико преди да бъде назначен за треньор на Овиедо. Той върне тима в елита на Испания, но в началото на октомври бе уволнен.

Снимки: Imago