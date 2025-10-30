Популярни
  • 30 окт 2025 | 13:44
  • 112
  • 0
Теодор Христов ще научи следващия си съперник в GLORY след жребий

Жребий ще реши съперника на Теодор Христов (18 победи и 4 загуби)в турнира на Glory от категория до 77 кг. Той беше включен в невероятно силна надпревара с още трима бойци – шампионът Чико Куаси (45 победи, 5 загуби и 2 равни), Енди Семелиър (37 победи и 3 загуби) и Дон Шон (7 победи и 2 загуби). Жребият ще се проведе на 6 ноември. Той ще формира двете полуфинални двойки от четиримата бойци. Обещаващите битки ще се проведат на голямата галавечер “Glory Collision 8” на 13 декември. Шоуто ще се проведе на 40-хиляден футболен стадион в Арнем.

Финалният участник в турнира е Дон Шо. 24-годишният нидерландец е възпитаник на легендарния треньор и боец Иван Хиполит, който дълги години беше в ъгъла на Реми Боняски. Шо е с 5 успеха в 6 мача за Glory и е в серия от три поредни победи.

Източник: jungle.bg

