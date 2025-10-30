Световната атлетика представи квалификационната система за Ultimate Championship

Световната атлетика публикува условията и критериите на квалификационната система, както и инструмента за проследяване "road to“ (пътят към), за първото издание на World Athletics Ultimate Championship през 2026 г.

Новият шампионат ще събере на едно място световни и олимпийски шампиони, победители от Диамантената лига и най-добре представилите се атлети за годината в епична битка на титаните. Дебютното издание ще се проведе в Будапеща от 11 до 13 септември 2026 г., като най-големите звезди в спорта ще премерят сили в три напрегнати състезателни вечери.

Някои атлети вече си осигуриха участие, след като станаха олимпийски шампиони в Париж и световни първенци в Токио. Публикуваният документ с условията и критериите потвърждава кои други звезди ще могат да получат покана от Световната атлетика да се присъединят към тях в Будапеща.

Същевременно онлайн инструментът "Road to the Ultimate“ е създаден, за да помогне на атлети, медии и фенове да следят пътя на състезателите към шампионата догодина. Надпреварата ще предложи рекорден награден фонд от 10 милиона щатски долара – най-големият, предлаган някога в лекоатлетическо събитие.

Инструментът позволява търсене по дисциплина и квалификационен статут, като предоставя поглед в реално време върху всяка дисциплина по време на квалификационния период за Ultimate Championship 2026.

Критерии за покана Документът с квалификационната система описва дисциплините, броя на участниците, условията за участие, критериите за покани и времевата рамка за първото издание на Ultimate Championship.

Индивидуалните атлети могат да спечелят покани по следните начини: Като олимпийски шампион от Олимпийските игри в Париж 2024 г. Като световен шампион от Световното първенство по лека атлетика в Токио 25 г. С победа на финала на Диамантената лига в Брюксел през 2026 г. Чрез позицията си в световната ранглиста по време на периода от 2 септември 2025 г. до 1 септември 2026 г.

Списъкът с класиралите се атлети ще бъде достъпен в инструмента "Road to the Ultimate“ в секцията със статистики на уебсайта на Световната атлетика.

Тъй като атлетите получават лични покани за участие, няма ограничение за броя на звездите от една държава, които могат да се състезават във всяка индивидуална дисциплина.

За смесените щафети 4x100 м и 4x400 м автоматични покани ще получат първите шест отбора от Световното първенство по щафети в Габороне 26. Останалите два отбора ще бъдат избрани въз основа на най-добрите постижения, постигнати по време на квалификационния период от 22 август 2025 г. до 1 септември 2026 г.

Пълната информация за условията и критериите може да бъде намерена в документа за квалификационната система.

Програмата на Ultimate Championship включва състезания за жени и мъже в дисциплините 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 100 м с препятствия/110 м с препятствия, 400 м с препятствия, овчарски скок, скок височина, скок дължина и хвърляне на копие. Освен тях ще има троен скок за жени, хвърляне на чук за мъже, както и смесени щафети 4x100 м и 4x400 м.

Всяка от трите състезателни сесии ще бъде изпълнена с финали. В някои бегови дисциплини ще има два полуфинала с по осем атлети, като само първите четирима от всеки ще се класират за финала. Бяганията на 1500 м, 5000 м и щафетите ще бъдат директни финали – без втори шанс.