Войник спечели първия си ултрамаратон в над 40-градусова жега, за да събере средства за каузи за психичното здраве

Предупреждение: Тази статия засяга теми за самоубийство и борба с психични проблеми. Някои от детайлите може да бъдат смущаващи за част от читателите.

Пехотинец от британската армия използва "силата отвътре“ – девиз на полка Royal Anglian Regiment – и желанието си да подкрепи хората, борещи се с психични проблеми, за да спечели изтощителния ултрамаратон в Сахара за 2025 г.

В изключителна проява на издръжливост и боен дух при екстремни пустинни условия, надхвърлящи 40°C, ефрейтор Саймън Ричардсън от 1-ви батальон на полка Royal Anglian Regiment се изправи пред първия си ултрамаратон – 100 км за два дни – и победи, изпреварвайки 300 други атлети.

Ефрейтор Ричардсън преодоля дехидратация, повръщане и опасен сърдечен ритъм от 190 удара в минута, за да събере "астрономическа сума пари“ – над 200 000 паунда – за ключови военни благотворителни организации като Head Up, REORG, The Not Forgotten и Team Forces.

За ефрейтор Ричардсън поемането на това предизвикателство за набиране на средства за благотворителната организация за психично здраве Head Up, основана от ветерани, е било изключително лично.

В разговор с BFBS Forces Radio той сподели: "През последните няколко години загубих трима близки приятели заради самоубийство.“

"Мисля, че особено в пехотата, много хора не говорят за психичното си здраве, особено мъжете. Смятам, че това трябва да излезе на преден план, защото не може да се случва и трябва да се говори по темата. Не искам да виждам хора да отнемат живота си, защото това е абсолютно сърцераздирателно.“

Състезанието, известно още като Ultra 4 Veterans Tunisia, както и следващите три надпревари, които ще обхванат планини, лед и джунгла през следващите две години, са идея на трима бивши старши подофицери от британските въоръжени сили.

Джейсън Фокс от поредицата на Channel 4 SAS Who Dares Wins, носителят на Военен кръст Брайън Ууд и бившият командир на снайперисти Ричард Френч основават Ultra 4 Charity, която организира четири тематични състезания като достъпен начин за набиране на средства чрез ултрамаратони.

Преди тринадесет години ефрейтор Ричардсън е диагностициран с туберкулоза, в резултат на което губи 20% от левия си бял дроб, но той не позволява това да го спре.

Войникът е знаел, че за да успее, ще трябва да тренира усилено – бягал е по 120 км на седмица – и да се храни правилно. Затова преди шест месеца наема професионален спортен диетолог, на когото отдава заслугата за успешното завършване на състезанието.

Той също така иска да благодари на "първокласните“ медици и лекари, които са се грижили за него в най-тежките му моменти.

"На един от контролните пунктове не ме пуснаха да продължа, защото сърдечният ми ритъм беше твърде висок“, разказва той. "Поглеждайки назад, лекарят, който взе това решение, вероятно ме е спасил, защото мисля, че ако бях продължил в жегата, както исках, не знам дали щях да стигна до финала.“

Жегата и бруталният характер на ултрамаратона затрудняват хидратацията на ефрейтор Ричардсън и той често повръща всяка храна, която се опитва да приеме. В един момент температурата достига 41,3°C и той е принуден да спре, за да има шанс да продължи.

След почивка на сянка и след като успява да изпие малко вода с електролити, войникът е готов да продължи, а благодарение на основен елемент от екипировката на британската армия, той има енергията да продължи напред.

За да си осигури достатъчно калории, ефрейтор Ричардсън разчита на добрия стар армейски хранителен пакет.

"Използвал съм ги години наред, знам, че са с високо съдържание на калории и няма да разстроят стомаха ми, така че просто се придържах към това, с което тялото ми е свикнало“, казва той. "Нищо необичайно, без пикантни или различни храни. Знаех, че може би не са най-вкусните след години употреба, но те ме преведоха през втория ден.“