WADA опроверга медиен гигант, че издирва лица, разобличили китайския допинг скандал

Съобщенията за издирване на лица, подали сигнали за нарушения на антидопинговите правила от китайски плувци, се основават на неверни предположения и слухове, заявиха от пресслужбата на Световната антидопингова агенция (WADA).

По-рано германският телевизионен канал ARD обяви, че WADA е започнала операция за откриване на лица, които са предоставили информация за предполагаеми случаи на допинг в Китай.

"На германски спортен уебсайт се появи подвеждаща статия, в която авторите се опитват да представят съвсем различна, погрешна история, основана на неверни предположения и слухове. През май 2024-а Съветът на спортистите на WADA публикува изявление, с което поиска отделът за разузнаване и разследвания на организацията да разследва изтичането на лични данни, свързани със случаи на забранени вещества, открити в проби на китайски плувци без тяхна вина през 2021 година. Тези данни включват строго поверителни медицински досиета на спортисти, някои от които са били непълнолетни по това време, а Съветът на спортистите е обезпокоен, че правата на тези спортисти са били нарушени", се посочва в позицията на WADA.

Случаят с 23 китайски плувци е разследван от април 2024 година. Преди Олимпийските игри в Токио през 2021-а пробите им показват положителен резултат за триметазидин. WADA не наложи санкции на спортистите, тъй като не можа да опровергае твърденията, че попадането на забраненото вещество е било неволно.