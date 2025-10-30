Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. WADA опроверга медиен гигант, че издирва лица, разобличили китайския допинг скандал

WADA опроверга медиен гигант, че издирва лица, разобличили китайския допинг скандал

  • 30 окт 2025 | 12:18
  • 114
  • 0
WADA опроверга медиен гигант, че издирва лица, разобличили китайския допинг скандал

Съобщенията за издирване на лица, подали сигнали за нарушения на антидопинговите правила от китайски плувци, се основават на неверни предположения и слухове, заявиха от пресслужбата на Световната антидопингова агенция (WADA).

По-рано германският телевизионен канал ARD обяви, че WADA е започнала операция за откриване на лица, които са предоставили информация за предполагаеми случаи на допинг в Китай.

"На германски спортен уебсайт се появи подвеждаща статия, в която авторите се опитват да представят съвсем различна, погрешна история, основана на неверни предположения и слухове. През май 2024-а Съветът на спортистите на WADA публикува изявление, с което поиска отделът за разузнаване и разследвания на организацията да разследва изтичането на лични данни, свързани със случаи на забранени вещества, открити в проби на китайски плувци без тяхна вина през 2021 година. Тези данни включват строго поверителни медицински досиета на спортисти, някои от които са били непълнолетни по това време, а Съветът на спортистите е обезпокоен, че правата на тези спортисти са били нарушени", се посочва в позицията на WADA.

Случаят с 23 китайски плувци е разследван от април 2024 година. Преди Олимпийските игри в Токио през 2021-а пробите им показват положителен резултат за триметазидин. WADA не наложи санкции на спортистите, тъй като не можа да опровергае твърденията, че попадането на забраненото вещество е било неволно.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

5 световни рекорда бяха поставени на Световната купа в 25-метров басейн в Торонто

5 световни рекорда бяха поставени на Световната купа в 25-метров басейн в Торонто

  • 26 окт 2025 | 11:46
  • 648
  • 3
Силвия Рашкова постави 5 рекорда на Световното по свободно гмуркане

Силвия Рашкова постави 5 рекорда на Световното по свободно гмуркане

  • 25 окт 2025 | 14:01
  • 2914
  • 3
Паднаха два световни рекорда в плуването на Световната купа в Торонто

Паднаха два световни рекорда в плуването на Световната купа в Торонто

  • 24 окт 2025 | 09:14
  • 1309
  • 2
Злато за Александра Лукоянова на Балканското първенство по ветроходство

Злато за Александра Лукоянова на Балканското първенство по ветроходство

  • 20 окт 2025 | 12:56
  • 884
  • 0
Оттеглилата се Ариарне Титмус се гордее със съперничеството си с Кейти Ледецки

Оттеглилата се Ариарне Титмус се гордее със съперничеството си с Кейти Ледецки

  • 17 окт 2025 | 13:34
  • 820
  • 1
Олимпийска шампионка по плуване изненадващо прекрати кариерата си

Олимпийска шампионка по плуване изненадващо прекрати кариерата си

  • 16 окт 2025 | 09:40
  • 1616
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 15197
  • 16
11-те на Черноморец и Лудогорец

11-те на Черноморец и Лудогорец

  • 30 окт 2025 | 12:25
  • 682
  • 3
Арне Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Арне Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 6904
  • 10
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 1642
  • 2
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 11980
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 4552
  • 1