Плувкиня получи петгодишно наказание заради отказ от тест за полова принадлежност

Американската плувкиня в категория "Мастърс“ Хана Калдас беше наказана за пет години, а резултатите ѝ от последните три години бяха анулирани, след като тя отказа да се подложи на тест за установяване на пола.

48-годишната състезателка участва на Световното първенство по плувни спортове за ветерани в Доха миналата година, където завърши първа в своята възрастова категория на 100 метра свободен стил за жени. Тя също така спечели второ място на 50 метра свободен стил и трето на 50 метра бруст.

По-рано тази година Калдас триумфира във всичките пет индивидуални дисциплини, в които участва на пролетното национално първенство на US Masters Swimming (USMS).

През август USMS заключи, че Калдас има право да се състезава в женската категория след направен преглед. От организацията заявиха, че "документите, които плувкинята е представила, доказват, че при раждането ѝ е определен женски пол и че тя се идентифицира като жена, въпреки че се е състезавала в мъжката категория на събития на USMS между 2002 и 2004 г.“.

Въпреки това, от Световната федерация по плувни спортове (World Aquatics) обявиха, че Калдас е със спрени състезателни права до октомври 2030 г., а резултатите ѝ от последните три години са анулирани, тъй като е отказала да се подложи на генетичен тест, който установява дали един спортист е биологично мъж или жена.

"Хромозомните тестове са инвазивни и скъпи процедури“, заяви Калдас в изявление, разпространено от New York Aquatics.

"Застраховката ми отказва да покрие такъв тест, защото не е медицински необходим. Нито един американски щат не изисква генетични тестове за любителски спортни събития като тези. Дори US Masters Swimming, националният ръководен орган за любителско плуване за възрастни в САЩ, не изисква това за нито едно от своите събития.“

Калдас, която е печелила и множество състезания по кросфит по света и преди четири години изравни световния рекорд на 500 метра гребане на закрито за жени, твърди, че е отказала теста, за да защити своята "лична медицинска информация“.

"Разбирам и приемам последствията от неспазването на разследването на World Aquatics“, каза Калдас.

"Но ако петгодишно наказание е цената, която трябва да платя, за да защитя най-личната си медицинска информация, тогава това е цена, която с удоволствие ще платя – за себе си и за всяка друга жена, която не иска да се подлага на силно инвазивни медицински тестове, само за да плува в състезание за възрастни.“

Калдас, която беше близо до това да представи Португалия на Олимпийските игри през 2012 г., но не успя да се класира на 50 метра свободен стил за жени с разлика от 0.3 секунди, заяви, че ще прекрати състезателната си кариера след наложеното наказание.

"Участвам в официални състезания повече от 30 години и съм готова да се откажа от всичко“, каза Калдас. "Животът и личното ми пространство бяха достатъчно нарушени. Време е да дам приоритет на здравето и личната си безопасност.“