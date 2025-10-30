World Aquatics подкрепи руснаците за участие на Европейското първенство

Световната федерация по плувни спортове призова официалните лица да преразгледат политическите ограничения, които пречат на спортисти да се състезават като неутрални на предстоящото Европейско първенство по плуване в малък басейн в Люблин (Полша). Президентът на Руската федерация по плувни спортове Дмитрий Мазепин съобщи за тази позиция пред ТАСС в понеделник.

Мазепин посочи, че руските плувци няма да могат да участват в събитието по политически причини. Той изрази благодарност към World Aquatics за подкрепата, като отбеляза, че през последната година спортистите от страната са получили правото да се състезават като неутрални на световни първенства в Унгария и Сингапур, както и в европейски купи.

"World Aquatics продължава да служи за пример на други организации, като ясно показва, че спортът трябва да бъде свободен от политика и принципите на Олимпийската харта трябва да се спазват“, подчерта Мазепин.

Според него Европейската федерация по плувни спортове (European Aquatics) все още поддържа ограничения за участието на руски и беларуски спортисти в състезания за мъже и жени. "Въпреки това е ясно, че международната общност все повече осъзнава, че е неприемливо спортът да се обвързва с геополитически въпроси“, добави той.

World Aquatics въведе своята политика за "неутрални индивидуални спортисти“ през септември 2023 г. Тя позволява на състезатели от Русия и Беларус да участват без национални символи, знамена или химни, след като преминат строги процедури за проверка.