Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. World Aquatics подкрепи руснаците за участие на Европейското първенство

World Aquatics подкрепи руснаците за участие на Европейското първенство

  • 30 окт 2025 | 11:41
  • 246
  • 0
World Aquatics подкрепи руснаците за участие на Европейското първенство

Световната федерация по плувни спортове призова официалните лица да преразгледат политическите ограничения, които пречат на спортисти да се състезават като неутрални на предстоящото Европейско първенство по плуване в малък басейн в Люблин (Полша). Президентът на Руската федерация по плувни спортове Дмитрий Мазепин съобщи за тази позиция пред ТАСС в понеделник.

Мазепин посочи, че руските плувци няма да могат да участват в събитието по политически причини. Той изрази благодарност към World Aquatics за подкрепата, като отбеляза, че през последната година спортистите от страната са получили правото да се състезават като неутрални на световни първенства в Унгария и Сингапур, както и в европейски купи.

"World Aquatics продължава да служи за пример на други организации, като ясно показва, че спортът трябва да бъде свободен от политика и принципите на Олимпийската харта трябва да се спазват“, подчерта Мазепин.

Според него Европейската федерация по плувни спортове (European Aquatics) все още поддържа ограничения за участието на руски и беларуски спортисти в състезания за мъже и жени. "Въпреки това е ясно, че международната общност все повече осъзнава, че е неприемливо спортът да се обвързва с геополитически въпроси“, добави той.

World Aquatics въведе своята политика за "неутрални индивидуални спортисти“ през септември 2023 г. Тя позволява на състезатели от Русия и Беларус да участват без национални символи, знамена или химни, след като преминат строги процедури за проверка.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

5 световни рекорда бяха поставени на Световната купа в 25-метров басейн в Торонто

5 световни рекорда бяха поставени на Световната купа в 25-метров басейн в Торонто

  • 26 окт 2025 | 11:46
  • 648
  • 3
Силвия Рашкова постави 5 рекорда на Световното по свободно гмуркане

Силвия Рашкова постави 5 рекорда на Световното по свободно гмуркане

  • 25 окт 2025 | 14:01
  • 2914
  • 3
Паднаха два световни рекорда в плуването на Световната купа в Торонто

Паднаха два световни рекорда в плуването на Световната купа в Торонто

  • 24 окт 2025 | 09:14
  • 1309
  • 2
Злато за Александра Лукоянова на Балканското първенство по ветроходство

Злато за Александра Лукоянова на Балканското първенство по ветроходство

  • 20 окт 2025 | 12:56
  • 884
  • 0
Оттеглилата се Ариарне Титмус се гордее със съперничеството си с Кейти Ледецки

Оттеглилата се Ариарне Титмус се гордее със съперничеството си с Кейти Ледецки

  • 17 окт 2025 | 13:34
  • 820
  • 1
Олимпийска шампионка по плуване изненадващо прекрати кариерата си

Олимпийска шампионка по плуване изненадващо прекрати кариерата си

  • 16 окт 2025 | 09:40
  • 1616
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 15116
  • 16
11-те на Черноморец и Лудогорец

11-те на Черноморец и Лудогорец

  • 30 окт 2025 | 12:25
  • 630
  • 0
Арне Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Арне Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 6852
  • 10
ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

ПФК Ботев преди дербито: Истинската сила на Пловдив е в единството и взаимното уважение

  • 30 окт 2025 | 10:07
  • 1620
  • 2
Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Ясни са четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

  • 30 окт 2025 | 04:21
  • 11962
  • 0
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 4515
  • 1