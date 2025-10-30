Калпаков: След първия гол рухнахме

Старши треньорът на Марек Танчо Калпаков даде мнение за срещата от турнира за Купата на България, загубен от Монтана с 1:4.

"След тежкия мач с Беласица отборът физически не бе напълно възстановен. Мисля, че се държахме прилично първото полувреме, но след като получихме гол дадохме големи разлики. Идеята за мача бе да направим балансиран отбор, да направим и ротации. Исках повечето момчета да играят по 45 минути, да разпределим тичането. Но след първия гол рухнахме, забравихме за тактическите указания. Направихме и пропуски в защита. Допуснахме доста грешки и класните играчи на Монтана ги оползотвориха“, заяви Калпаков.

"По-специален беше мачът за мен, защото с Монтана успях да вляза в Първа лига. Има сантимент, с доста от играчите им работихме заедно. Но искахме да победим. Реално обаче отборът на Монтана повече заслужаваше победата. Надявам се до предстоящия мач с Пирин за първенство да възстановим отбора и в неделя вече да сме на максимални обороти“, завърши Танчо Калпаков.