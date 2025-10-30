Сезон 2025 на Фемке Бол в цифри

Това беше поредният зашеметяващ сезон за Фемке Бол, която отново остана непобедена на 400 метра с препятствия и стана едва втората жена в историята, спечелила две поредни титли в дисциплината на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Бол също така стана първата жена, коронясана за "Атлетка на годината в Европа“ три пъти. Но как изглежда нейният сезон 2025, представен в числа?

1.27

Бол остана непобедена в девет финала на 400 метра с препятствия през 2025 г., като постигна огромна средна разлика от 1.27 секунди в своите състезания. Най-голямата ѝ преднина беше 2.26 секунди в Будапеща, а най-малката – 0.54 на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

3

Награди "Атлетка на годината в Европа“ Бол стана първата жена в историята, която е избирана за "Атлетка на годината в Европа“ три пъти от създаването на наградата през 1993 г. Тя спечели отличието също през 2022 г. и 2023 г., а през 2021 г. беше обявена за "Изгряваща звезда“ при жените.

3

Бягания под 52 секунди през 2025 г. Бол завършва 2025 г. с трите най-бързи постижения на 400 метра с препятствия и притежава 10 от 13-те най-добри времена за сезона.

3

Последователни победи на Европейското отборно първенство Бол донесе максимален брой точки за Нидерландия на 400 метра за трети пореден път в Мадрид, като отново подобри рекорда на шампионата с време от 49.48 секунди, изпреварвайки европейската шампионка от Полша Наталия Буковецка.

5

Спечелени медали от големи първенства през 2025 г. След като изведе Нидерландия до златни медали в щафетите 4х400 метра и в дебютната смесена щафета 4х400 метра на родна земя на Европейското първенство в зала, Бол защити световната си титла на 400 метра с препятствия на Световното първенство и спечели медали и в двете щафети около индивидуалния си триумф.

21

Най-бързи времена на 400 метра с препятствия в историята на Европа

След 2025 г. Бол притежава 21-те най-бързи времена в европейската ранглиста на 400 метра с препятствия за всички времена. Тя е единствената европейка, слизала под границите от 51 и 52 секунди.

27

Спечелени медали от големи първенства досега

Включително щафетите, 25-годишната атлетка е натрупала невероятните 27 медала от големи състезания.

30

Победи в Диамантената лига

От 2020 г. насам Бол е записала 30 победи в Диамантената лига: 29 на 400 метра с препятствия и една на 400 метра гладко бягане. Бол също така е спечелила пет поредни титли от Диамантената лига на 400 метра с препятствия.

52.11

Това е средното време на Бол през 2025 г. В деветте си финала на 400 метра с препятствия тя постигна феноменално средно време от 52.11 секунди. Този резултат е по-бърз от предишния европейски и бивш световен рекорд от 52.34 секунди, поставен от Юлия Печонкина през 2003 г.