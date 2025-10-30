Рекорден брой джудоки участват във втория лагер на националния отбор

Рекорден брой участници ще вземат участие във втория лагер на националния ни отбор, който ще се проведе в Дряново от днес до 3 ноември. Събитието ще събере на едно място 70 състезатели от 17 клуба от цялата страна - от деца до 14 години до мъже и жени.

Всички те ще тренират двуразово под наставленията на шестима треньори. По време на лагера ще се проведе също така съдийски и треньорски семинар.

Лагерът е изключително важен, защото ще бъде и последна проверка на състоянието на националите ни преди Балканското първенство за кадети, джуниори и до 21 години в Риека, Хърватия.