Голям "син" любимец стана на половин век

  • 30 окт 2025 | 09:26
  • 907
  • 0

Днес своя 50-годишен юбилей празнува един от най-големите любимци на „синята“ публика – вратарят Димитър Иванков. Юношата на клуба е роден на 30 октомври 1975 година и дебютира с екипа на Левски в началото на сезон 1996/97 година, записвайки 275 мача, в които отбелязва и цели 24 гола. С общо 42 попадения в цялата си кариера, той е шестият най-резултатен вратар във футболната история и първи в Европа.

Трикратен шампион на България (1999/2000, 2000/2001 и 2001/2002 година) и петкратен носител на Купата на България (1998, 2000, 2002, 2003 и 2005 година). През юли 2005 година преминава в турския Кайзериспор, като печели Купата на страната през 2008 година. През лятото на същата година подписва с друг турски клуб – Бурсаспор, с който печели шампионската титла през 2010 година.

Дебютира за националния отбор на България на 11 април 1998 година в приятелската среща с Алжир на Националния стадион „Васил Левски“. На 3 март 2010 година изиграва своят последен мач с националната фланелка – приятелската среща с Полша във Варшава, като оставя зад гърба си 64 срещи. ПФК Левски честити празника на Димитър Иванков и му пожелава много здраве, лично щастие и нови незабравими мигове с любимия отбор.

