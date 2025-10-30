Популярни
  • 30 окт 2025 | 02:30
Десет мача в НБА тази нощ

В ранните часове на днешния 30-и октомври (четвъртък) се играят десет мача от редовния сезон в НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт лидери в класирането са Сан Антонио Спърс (Западна конференция) и Филаделфия 76ърс (Източна конференция). И двата отбора до този момент нямат загуба в класирането, като не допуснаха такава в първите си четири мача от сезон 2025/2026.

Програмната схема откриват Торонто Раптърс и Хюстън Рокетс в 0:30 часа българско време.

Половин час по-късно стартират други две срещи. В едната шампионът от сезон 2023/2024 — Бостън Селтикс, посреща Кливланд Кавалиърс.

Другият двубой е между Детройт Пистънс и Орландо Меджик.

В 1:30 часа на паркета излизат Бруклин Нетс и Атланта Хоукс.

Половин час по-късно Чикаго Булс посреща бившия отбор на Александър Везенков — Сакраменто Кингс.

В 2:30 часа е двубоят между Далас Маверикс и Индиана Пейсърс.

Половин час по-късно започват още две срещи. В едната Денвър Нъгетс посреща Ню Орлиънс Пеликанс.

Другият мач е между Юта Джаз и Портланд Трейл Блейзърс.

В 3:30 часа Минесота Тимбъруувс играе срещу ЛА Лейкърс.

В 4:00 часа ще започне и последният мач от програмната схема — Финикс Сънс играе с Мемфис Гризлис.

