Скоро стартира продажбата на билети за Световния шампионат Ultimate Championship

  29 окт 2025 | 20:10
  • 292
  • 0
Скоро стартира продажбата на билети за Световния шампионат Ultimate Championship

Будапеща ще бъде домакин на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate Championship – най-голямото световно първенство по лека атлетика за 2026 г., което ще се проведе между 11 и 13 септември 2026 г. Официалната продажба на билети започва на 10 ноември, но феновете, които се регистрират на официалния международен уебсайт на събитието, ще получат ексклузивен ранен достъп.

Предварително записалите се ще могат да закупят своите билети между 6 и 9 ноември за финалния шампионат на сезона, който се очаква да влезе в историята на леката атлетика. Това уникално тридневно събитие ще събере само най-добрите от най-добрите – водещите атлети в своите дисциплини: олимпийски шампиони, световни шампиони и победители от Диамантената лига.

Върховната битка на спортния елит ще издигне леката атлетика на ново ниво. Зрителите могат да очакват незабравими моменти и ожесточени съревнования, докато най-великите атлети се изправят един срещу друг, за да бъдат коронясани за шампиони на Ultimate Championship. Сред класиралите се атлети са Сидни Маклафлин-Леврон, Арманд Дуплантис и Итън Кацберг.

Билетите за това събитие, което не е за изпускане, ще бъдат пуснати в продажба на 10 ноември. Интересът вече е изключително висок, затова организаторите предлагат прозорец за предварителна продажба за тези, които искат да си гарантират места по трибуните.

Феновете, които се регистрират на официалния международен уебсайт на събитието до 9 ноември, ще получат ексклузивна връзка и код за закупуване на билети между 6 и 9 ноември. Регистрираните потребители ще получат всички подробности за предварителната продажба по имейл.

Снимки: Gettyimages

