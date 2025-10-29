Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Париж, Каспер Рууд бе спрян от германец

Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Париж, Каспер Рууд бе спрян от германец

  • 29 окт 2025 | 18:31
  • 497
  • 0
Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Париж, Каспер Рууд бе спрян от германец

Защитаващият титлата си Александър Зверев се класира за третия кръг на турнира "Мастърс" в Париж. Германецът направи това по трудния начин, след като надделя над аржентинеца Камило Уго Карабели с 6:7(5), 6:1, 7:5 след 2 часа и 37 минути игра в зала "Дефанс Арена". Зверев, който е поставен под номер 3 в схемата, отстъпи след тайбрек в първия сет, в който нито един от двамата тенисисти не достигна дори до възможност за пробив. Във втория сет обаче олимпийският шампион от Токио взе ранен аванс от 3:0 гейма и надгради над него, за да изравни сетовете след 6:1.

В решителния трети сет Уго Карабели поведе с 3:1 гейма, но аржентинецът допусна рибрейк още в следващия гейм. След това 49-ият в ранглистата Уго Карабели допусна да загуби и подаването си в 11-ия гейм и няколко минути по-късно Зверев официализира класирането си сред най-добрите 16 в турнира.

За място на четвъртфиналите Зверев ще играе с победителя от двойката между испанеца Алехандро Давидович Фокина и французина Артюр Казо.

Изненадата на деня бе поднесена от друг германец - Даниел Алтмайер. В първия мач от програмата на сингъл той надделя над поставения под номер 8 в схемата Каспер Рууд с 6:3, 7:5. Алтмайер наниза 10 аса в мача и направи 25 печеливши удара - с десет повече от Рууд, като допусна да загуби подаването си само веднъж в целия мач. Това се случи във втория сет, когато при 5:4 той сервираше за победата. Въпреки късния пробив, Рууд не успя да поеме инициативата и отново бе пробит, което сложи и край на надеждите му за победа.

В третия кръг Алтмайер ще срещне номер 9 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът победи с 5:7, 7:6(5), 7:6(4) французина Александър Мюлер.

Оже-Алиасим направи 21 аса в мача и общо 50 печеливши удара, но бе изправен пред много сложна ситуация в началото на втория сет, когато изоставаше със сет и 0:2 гейма. Той обаче бързо върна пробива, а до края на двубоя показа железни нерви на сервис и не даде никакви повече шансове на Мюлер.

В друг любопитен мач, който бе повторение на финала от предходния "Мастърс" в Шанхай, Валентен Вашро от Монако спечели с 6:7(9), 6:3, 6:4 срещу французина Артюр Риндеркнеш. Сблъсъкът между двамата първи братовчеди протече по начина, по който премина и срещата на китайска земя, като успехът след обрат отново бе за по-младия от двамата играчи.

Следващият съперник на Вашро ще бъде британецът Камерън Нори.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

Лейла Фернандес достигна до 1/4-финалите в Хонконг

  • 29 окт 2025 | 15:44
  • 858
  • 0
Григор Димитров се отказа от мача си с Даниил Медведев

Григор Димитров се отказа от мача си с Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 15:02
  • 43119
  • 24
Леонид Шейнгезихт стартира с победа на сингъл в Малта

Леонид Шейнгезихт стартира с победа на сингъл в Малта

  • 29 окт 2025 | 14:28
  • 475
  • 0
Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл в Монастир

  • 29 окт 2025 | 13:33
  • 646
  • 0
Алкарас след загубата в Париж: Бях в отлична форма, не знам какво стана

Алкарас след загубата в Париж: Бях в отлична форма, не знам какво стана

  • 29 окт 2025 | 10:20
  • 3730
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в Мексико

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в Мексико

  • 29 окт 2025 | 10:08
  • 696
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 75078
  • 141
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 92367
  • 102
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 2616
  • 4
Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 12715
  • 0
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 21844
  • 18
Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 1731
  • 0