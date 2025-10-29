Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Париж, Каспер Рууд бе спрян от германец

Защитаващият титлата си Александър Зверев се класира за третия кръг на турнира "Мастърс" в Париж. Германецът направи това по трудния начин, след като надделя над аржентинеца Камило Уго Карабели с 6:7(5), 6:1, 7:5 след 2 часа и 37 минути игра в зала "Дефанс Арена". Зверев, който е поставен под номер 3 в схемата, отстъпи след тайбрек в първия сет, в който нито един от двамата тенисисти не достигна дори до възможност за пробив. Във втория сет обаче олимпийският шампион от Токио взе ранен аванс от 3:0 гейма и надгради над него, за да изравни сетовете след 6:1.

В решителния трети сет Уго Карабели поведе с 3:1 гейма, но аржентинецът допусна рибрейк още в следващия гейм. След това 49-ият в ранглистата Уго Карабели допусна да загуби и подаването си в 11-ия гейм и няколко минути по-късно Зверев официализира класирането си сред най-добрите 16 в турнира.

За място на четвъртфиналите Зверев ще играе с победителя от двойката между испанеца Алехандро Давидович Фокина и французина Артюр Казо.

Изненадата на деня бе поднесена от друг германец - Даниел Алтмайер. В първия мач от програмата на сингъл той надделя над поставения под номер 8 в схемата Каспер Рууд с 6:3, 7:5. Алтмайер наниза 10 аса в мача и направи 25 печеливши удара - с десет повече от Рууд, като допусна да загуби подаването си само веднъж в целия мач. Това се случи във втория сет, когато при 5:4 той сервираше за победата. Въпреки късния пробив, Рууд не успя да поеме инициативата и отново бе пробит, което сложи и край на надеждите му за победа.

В третия кръг Алтмайер ще срещне номер 9 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът победи с 5:7, 7:6(5), 7:6(4) французина Александър Мюлер.

Оже-Алиасим направи 21 аса в мача и общо 50 печеливши удара, но бе изправен пред много сложна ситуация в началото на втория сет, когато изоставаше със сет и 0:2 гейма. Той обаче бързо върна пробива, а до края на двубоя показа железни нерви на сервис и не даде никакви повече шансове на Мюлер.

В друг любопитен мач, който бе повторение на финала от предходния "Мастърс" в Шанхай, Валентен Вашро от Монако спечели с 6:7(9), 6:3, 6:4 срещу французина Артюр Риндеркнеш. Сблъсъкът между двамата първи братовчеди протече по начина, по който премина и срещата на китайска земя, като успехът след обрат отново бе за по-младия от двамата играчи.

Следващият съперник на Вашро ще бъде британецът Камерън Нори.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages