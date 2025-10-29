Напусна ни от най-добрите разпределители в историята на ВК Дунав

Напусна ни от най-добрите разпределители в историята на ВК Дунав (Русе). Почина Румен Балтаджиев – един от най-изявените волейболни деятели в града, съобщиха от клуба. "Напусна ни един от най-изявените волейболни деятели в нашия град – Румен Балтаджиев!

Един от най-добрите русенски разпределители, дългогодишен състезател и треньор!", съобщиха от клуба. Балтаджиев е оставил дълбока следа в русенския волейбол като играч и треньор. Като разпределител той е бил сред най-добрите, които Русе е давал на българския волейбол. След края на състезателната си кариера той продължи да работи като треньор, предавайки опита и знанията си на младите волейболисти.

"Поклон пред светлата му памет!", завършва съобщението на ВК "Дунав" Русе.