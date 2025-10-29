Две маратонски победи за 63 дни? Хасан се цели в маратона на Ню Йорк

Сифан Хасан ще разчита на забележителните си способности за възстановяване, когато застане на старта на маратона в Ню Йорк за първи път в кариерата си в неделя сутринта.

За Хасан това ще бъде втори маратон в рамките на 63 дни, след като на 31 август спечели маратона в Сидни с време 2:18:22. Състезанието ще е трето за нея за малко повече от шест месеца, след като през април завърши трета на маратона в Лондон с 2:19:00.

Изглежда, че никакъв график не може да измори Хасан, която миналата година спечели олимпийската титла в Париж с драматичен финален спринт, след като вече беше участвала на 10 000 метра, както и в сериите и финала на 5000 метра. Въпреки това, забележителната нидерландка призна, че възстановяването ѝ от маратона в Сидни, където пробяга втората половина с отрицателен сплит от 68:21, е било "наистина трудно“.

"Сидни беше невероятно тежък. Усещах този маратон в костите си цял месец. Възстановяването беше наистина трудно. Всичко ме болеше, когато започнах да тренирам отново. Ако Ню Йорк е по-лек, ще бъда много щастлива. Ако е по-тежък от Сидни, не мисля, че ще оцелея“, заяви Хасан, цитирана от NOS.

"Мога да спечеля, но няма да позволя това да ме завладее. Не мога да мисля само за победата, няма смисъл от това. Предпочитам да играя на сигурно. Разбира се, че искам да спечеля, но не ми е нужен този допълнителен натиск“, добави тя.

Хасан ще се изправи срещу традиционно звезден състав в Ню Йорк, включващ силен кенийски контингент с опит и победи по това емблематично трасе. Списъкът се оглавява от настоящата шампионка Шейла Чепкируи и включва предишни победителки като Шарън Локеди и дългогодишната съперничка на Хасан – Хелън Обири, които спечелиха съответно през 2022 и 2023 г.

В състава е и ирландската ветеранка Фионуала Маккормак, която се впуска в може би дори по-дързък двоен маратон от Хасан. Маккормак завърши девета при брутални условия на Световното първенство по лека атлетика в Токио на 14 септември и ще стартира втория си маратон в рамките на 50 дни.

Съвсем не е изключено да видим нидерландски дубъл в Ню Йорк, тъй като при мъжете стартовият лист се оглавява от Абди Нагее, който миналата година постигна най-голямата си победа досега, печелейки в Ню Йорк с 2:07:39.

През април Нагее завърши четвърти на маратона в Лондон с национален рекорд от 2:04:20. Оттогава той прекара време на високопланинска подготовка във Флагстаф, Аризона, където е бил заедно с Хасан.

Вече на 35 години и напът да участва в своя 25-и маратон, Нагее ще се опита да приложи същата тактика, която му донесе успех миналата година. "Целта ми е същата като миналата година. Ще оставя топ атлетите да свършат работата и ще се опитам да остана с тях възможно най-дълго. Във финалната част след 25-ия километър все още трябва да съм там“, каза Нагее, цитиран от Hardloopnieuws.

Елитният състав при мъжете включва още Елиуд Кипчоге и Кенениса Бекеле – може би двамата най-велики бегачи на дълги разстояния в историята, както и олимпийския бронзов медалист Бенсън Кипруто, победителя от маратона в Лондон през 2024 г. Александър Мутисо и шампиона от Ню Йорк през 2021 г. Алберт Корир.