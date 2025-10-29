Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Монтана 2003 срази Рилски спортист в българското дерби от Адриатическата лига

Монтана 2003 срази Рилски спортист в българското дерби от Адриатическата лига

  • 29 окт 2025 | 17:20
  • 330
  • 0
Монтана 2003 срази Рилски спортист в българското дерби от Адриатическата лига

Монтана 2003 победи Рилски спортист с 96:78 (20:13, 20:25, 29:21, 27:19) в българското дерби от четвъртия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Срещата в Самоков предложи голяма интрига до почивката, но през второто полувреме гостенките наложиха волята си и регистрираха четвърти пореден успех, с който запазват първото си място в класирането. Рилски спортист е на предпоследното шесто място с три поражения от три изиграни мача.

Монтана спечели първата четвърт на мача с 20:13, но на полувремето преднината на шампионките на България бе стопена до две точки при 40:38.

В третата четвърт Монтана отвори разлика от 14 точки след тройка на Даниела Уолън малко повече от две минути преди края на периода. Това като че ли се оказа и точката на пречупване за състава на домакините, който до края само веднъж успя да свали изоставането си до под 10 точки.

За победителките най-резултатна в мача бе Гергана Иванова с 31 точки. Още 20 прибави Дения Дейвис-Стюарт, а Даниела Уолън реализира 15 точки.

В редиците на Рилски спортист Виолета Григорова приключи като най-резултатна със 17 точки. Още 16 прибави Радина Илиева, а Виктория Иванова се включи с 12 точки.

