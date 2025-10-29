16-годишен джудист загина, а седем негови съотборници са ранени при катастрофа в Сърбия

Шестнадесетгодишно момче загина, а седем деца и един мъж са ранени рано днес в автомобилна катастрофа в Сърбия, съобщи БТА, цитирайки сръбската държавна телевизия РТС.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 3:30 ч. местно време (4:30 ч. бълг. време) тази сутрин след пункт за плащане на пътна такса на магистралата от северния сръбски град Нови Сад към Белград. Ванът, превозващ членове на клуба по джудо Партизан, е излетял от пътя, пробил е мантинелата и паднал в канавката.

Във вана са пътували осем деца на възраст от 13 до 16 години. Те са се връщали от международен спортен лагер и състезание в Азербайджан, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

По думите на треньора от клуба по джудо Партизан Небойша Мандич децата са пътували със самолет от Азербайджан до Будапеща, а оттам с ван - за Белград.

Дете, родено през 2009 година, е починало на място от нараняванията, получени при катастрофата. Още седем деца, родени в периода 2009-2012 година, са ранени сериозно. Те са приети в болница в Нови Сад, като две деца са в интензивно отделение, а едно дете е изпратено за лечение в Белград.

Тежко ранен е и 43-годишният шофьор на вана. Подполковник Деян Стевич от дирекция “Пътна полиция“ каза, че най-вероятната причина за катастрофата е умора на шофьора.