Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. 16-годишен джудист загина, а седем негови съотборници са ранени при катастрофа в Сърбия

16-годишен джудист загина, а седем негови съотборници са ранени при катастрофа в Сърбия

  • 29 окт 2025 | 17:10
  • 621
  • 0
16-годишен джудист загина, а седем негови съотборници са ранени при катастрофа в Сърбия

Шестнадесетгодишно момче загина, а седем деца и един мъж са ранени рано днес в автомобилна катастрофа в Сърбия, съобщи БТА, цитирайки сръбската държавна телевизия РТС.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 3:30 ч. местно време (4:30 ч. бълг. време) тази сутрин след пункт за плащане на пътна такса на магистралата от северния сръбски град Нови Сад към Белград. Ванът, превозващ членове на клуба по джудо Партизан, е излетял от пътя, пробил е мантинелата и паднал в канавката.

Във вана са пътували осем деца на възраст от 13 до 16 години. Те са се връщали от международен спортен лагер и състезание в Азербайджан, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

По думите на треньора от клуба по джудо Партизан Небойша Мандич децата са пътували със самолет от Азербайджан до Будапеща, а оттам с ван - за Белград.

Дете, родено през 2009 година, е починало на място от нараняванията, получени при катастрофата. Още седем деца, родени в периода 2009-2012 година, са ранени сериозно. Те са приети в болница в Нови Сад, като две деца са в интензивно отделение, а едно дете е изпратено за лечение в Белград.

Тежко ранен е и 43-годишният шофьор на вана. Подполковник Деян Стевич от дирекция “Пътна полиция“ каза, че най-вероятната причина за катастрофата е умора на шофьора.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Община Костинброд с голямо признание към Рами Киуан

Община Костинброд с голямо признание към Рами Киуан

  • 29 окт 2025 | 16:16
  • 434
  • 0
Президентът на федерацията по карате Александър Славков: Градим силен национален отбор от 6-7 години

Президентът на федерацията по карате Александър Славков: Градим силен национален отбор от 6-7 години

  • 29 окт 2025 | 13:36
  • 929
  • 0
Осем състезатели от германския клуб Аделхаузен пристигнаха в Перник за съвместни борби

Осем състезатели от германския клуб Аделхаузен пристигнаха в Перник за съвместни борби

  • 28 окт 2025 | 20:17
  • 1121
  • 0
Михаил Таков и Петър Лесов дадоха добра оценка за представянето на Европейското

Михаил Таков и Петър Лесов дадоха добра оценка за представянето на Европейското

  • 28 окт 2025 | 11:37
  • 422
  • 2
Рами Киуан: Годината беше страхотна за мен

Рами Киуан: Годината беше страхотна за мен

  • 28 окт 2025 | 11:03
  • 602
  • 1
Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

  • 27 окт 2025 | 18:15
  • 1553
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

Хебър 0:3 Левски, дебютен гол и за Акрам Бурас

  • 29 окт 2025 | 17:42
  • 57186
  • 104
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 81771
  • 95
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 25652
  • 5
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 14032
  • 10
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 43644
  • 31
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 23329
  • 15