Ще грабне ли Черно море Тича нова победа срещу Левски?

Левски и Черно море Тича дават тази вечер началото на петия кръг на Sesame Национална баскетболна лига с мач помежду си в зала “Триадица” в София. Срещата започва в 19:00 ч.

“Сините” на Константин Папазов са с 3 загуби до момента и продължават да търсят първата си победа за сезона, но ще имат трудната задача да го сторят срещу носителя на Суперкупата и Купата на България, който е с баланс 3-1 в първенството дотук.

Варненци надиграха три пъти столичани през миналия сезон и са в серия от 4 поредни шампионатни победи срещу “сините”. Последната победа на Левски срещу “моряците” е от 2023 година.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg