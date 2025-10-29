Жоао Невеш се завръща в групата на ПСЖ, но има други важни отсъстващи

Наставникът на ПСЖ Луис Енрике обяви групата на своя тим за гостуването на Лориен. Португалският полузащитник Жоао Невеш се завръща сред избраниците на испанеца, след като пропусна последните два мача на парижани поради разтежение. Канг-Ин Лий и Фабиан Руиз обаче ще отсъстват поради различни травми, които не им позволяват да вземат участие в срещата. Ашраф Хакими също няма да пътува за Бретан, тъй като е получил допълнителна почивка от спортно-техническото ръководство.

ПСЖ е водач в класирането на Лига 1 с една точка пред втория Ланс и на две от заемащите трета и четвърта позиция - Марсилия и Лион. Лориен от своя страна е на 16-ата позиция, която отрежда участието на заемащия я в плейоф за оставане в лигата.

🚨📃 | PSG’s squad vs. Lorient:



João Neves makes his return to the squad following his injury. 🇵🇹🔙



Kang-In Lee is absent from the squad. 🇰🇷❌



Fabian Ruiz is absent from the squad as he’s currently in the recovery phase following his injury.🇪🇸❌



Achraf Hakimi is not part of… pic.twitter.com/aYVHIZGcZG — PSG Report (@PSG_Report) October 29, 2025