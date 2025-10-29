Юсейн Болт притеснен за родината си заради урагана Мелиса: Молете се за Ямайка

Легендарният ямайски спринтьор Юсейн Болт се моли за безопасността на своята страна, след като природно бедствие връхлетя островната нация и заплашва да помете дома му.

Осемкратният олимпийски златен медалист отправи прочувствен призив за подкрепа в социалните мрежи, след като ураганът Мелиса причини значителни наводнения и щети в родината му.

Болт публикува в своя профил в Инстаграм въздействащо изображение с краткото, но силно послание "Молете се за Ямайка“, придружено от емотикон със сключени за молитва ръце, за да подчертае призива си за солидарност.

Според картите, проследяващи бурята, траекторията на урагана представлява пряка заплаха за няколко от най-гъсто населените райони на острова, включително Кингстън, Портланд, Сейнт Мери и Сейнт Джеймс. Това поставя домовете на множество известни личности в риск от сериозни щети.

Сред тези, чиито имоти се намират в потенциалната зона на въздействие, е и олимпийската легенда в спринта Болт. Часове преди бурята да удари, той сподели посланието си с молитва за безопасността на всички в Ямайка. Други известни ямайци от столицата Кингстън, чиито домове са застрашени, включват музикантите Шон Пол и Деймиън Марли.

Бурята заплашва и имоти на международни знаменитости на острова. Звукозаписното студио на диджей Дипло в Порт Антонио е в засегнатата зона, както и дом, притежаван от модния дизайнер Ралф Лорън от близо три десетилетия. Бившата резиденция на покойния автор на Джеймс Бонд, Иън Флеминг, също може да бъде засегната.

Смятан за най-великия спринтьор на всички времена, Болт все още държи световните рекорди на 100 и 200 метра при мъжете. След оттеглянето си той остава видна световна фигура, като наскоро посети Индия за втори път и присъства на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г. в Токио.

По време на своята знаменита кариера, която обхваща периода от Световното първенство в Осака през 2007 г. до последната му поява в Лондон през 2017 г., Болт натрупа невероятните 14 медала от световни шампионати. Това включва забележителна серия от 11 златни медала между 2009 и 2015 г.