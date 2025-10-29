Популярни
  • 29 окт 2025 | 13:02
  • 400
  • 0
Роден в София руски гимнастик е бил подкрепян от българския отбор на Световното

Роденият в София руски гимнастик Даниел Маринов е почувствал силна подкрепа от българския отбор по време на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, каза той пред ТАСС.

Шампионатът се проведе в индонезийската столица от 19 до 25 октомври. Маринов, чийто баща е българин, а майка му е рускиня, спечели бронзов медал на успоредка.

Президентът на БФ Гимнастика Красимир Дунев потвърди за БТА, че българските състезатели са поoкрепяли Даниел Маринов по време на шампионата.

"По време на Световното първенство видях момчетата от българския отбор и беше много приятно да разговарям с тях. Познавам почти всички, включително треньорите. В Джакарта българите ме подкрепяха, чух ги да викат и да аплодират от трибуните", каза състезателят.

Той разкри, че през 2022 година, когато руснаците са били наказани и не са участвали в международни състезания, е получил предложение от българските си колеги да се върне обратно в София.

"Но това по никакъв начин не е било желание да ме примамят. Просто ми казаха, че са готови да ми предоставят възможност да участвам в международни състезания. А сега, в Джакарта, изобщо нямаше намеци. Никой дори не си спомня какво се случи преди три години", завърши той.

20-годишният Маринов дебютира на голямо първенството по време на шампионата на планетата в Индонезия.

