Нови национални шампионати влизат в спортния календар на БФЛА

Няколко нови национални шампионати се включват в спортния календар на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) за 2026 година, обявиха от централата.

Федерацията за първи път прие спортния си календар след обсъждане между Треньорските комисии, Комисията на атлетите и Съдийската комисия.

След повече от две десетилетия и по предложение на Комисията на атлетите се възражда националният шампионат за младежи и девойки под 23 години. Ще се проведе първенство по хвърляния и национален шампионат на 10 000 метра на писта, както и национален шампионат по спортно ходене на писта. Първенствата по планинско и трейл бягане ще бъдат три, съобразно спецификата на дисциплините. Основава се открит турнир в зала, насочен към покриване на нормативи за международните първенства. Извън класирането на национални шампионати ще могат да стартират атлети само по предложение на Комисиите и след одобрение от Съдийската такава.

На срещата, на която беше финализиран новия календар, бяха изслушани доводите на всички страни, обсъдени множество въпроси и направени предложения, които ще допринесат за усъвършенстване на спортно-състезателния процес.

Сред присъстващите бяха Валя Демирева, Атанас Атанасов, Стойко Цонов, Йоло Николов и Недялко Боруков - представители на Треньорските комисии, Милица Мирчева, Тихомир Иванов и Габриела Петрова - представители на Комисията на атлетите, както и Силвена Тодорова и Ива Димова от Съдийската комисия.

Избраният за председател на БФЛА Георги Павлов изрази удовлетворение от проведеното обсъждане и подчерта значението на съвместната работа.

"Надявам се този подход с календара да се обсъжда и одобрява с участието на всички заинтересовани страни. да се превърне в устойчива традиция за БФЛА", каза Павлов, като благодари на всички участници за конструктивния диалог и посочи, че резултатът е един от най-балансираните и перспективни спортни календари в последните години.