Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Арестуваха гард на Далас Маверикс заради наркотици

Арестуваха гард на Далас Маверикс заради наркотици

  • 29 окт 2025 | 12:25
  • 575
  • 0
Арестуваха гард на Далас Маверикс заради наркотици

Гардът на отбора от НБА Далас Маверикс Брандън Уилямс беше арестуван на международното летище Далас-Форт Уърт за притежание на малко количество марихуана, съобщава DLLS Sports.

Според източника, арестът е станал миналия уикенд. Той е пропуснал последните два мача на отбора поради лични причини. Уилямс е играл общо 19 минути този сезон, записвайки три асистенции и нито една точка.

Далас все още не е коментирал инцидента. В момента не е известно какви дисциплинарни мерки ще бъдат предприети срещу играча.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Босненци застават на пътя на Рилски спортист във ФИБА Къп

Босненци застават на пътя на Рилски спортист във ФИБА Къп

  • 29 окт 2025 | 07:50
  • 1583
  • 0
Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

  • 29 окт 2025 | 07:30
  • 2965
  • 0
Оспорвани битки в НБА тази нощ

Оспорвани битки в НБА тази нощ

  • 29 окт 2025 | 07:27
  • 3034
  • 0
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 07:00
  • 5253
  • 0
Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

  • 28 окт 2025 | 23:59
  • 5182
  • 0
Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

  • 28 окт 2025 | 22:52
  • 2869
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

  • 29 окт 2025 | 12:29
  • 12332
  • 11
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 1590
  • 0
Миньор (Перник) 0:3 Черно море, нов гол за Селсо Сидни

Миньор (Перник) 0:3 Черно море, нов гол за Селсо Сидни

  • 29 окт 2025 | 13:45
  • 7665
  • 9
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 17943
  • 22
Купата на България: играят се седем мача

Купата на България: играят се седем мача

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 56668
  • 13
Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

  • 29 окт 2025 | 10:55
  • 7306
  • 19