Арестуваха гард на Далас Маверикс заради наркотици

Гардът на отбора от НБА Далас Маверикс Брандън Уилямс беше арестуван на международното летище Далас-Форт Уърт за притежание на малко количество марихуана, съобщава DLLS Sports.

Според източника, арестът е станал миналия уикенд. Той е пропуснал последните два мача на отбора поради лични причини. Уилямс е играл общо 19 минути този сезон, записвайки три асистенции и нито една точка.

Далас все още не е коментирал инцидента. В момента не е известно какви дисциплинарни мерки ще бъдат предприети срещу играча.