  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
БФС стартира излъчване в платформата FIFA+

  • 29 окт 2025 | 11:53
  • 195
  • 0
Българският футболен съюз започва работа по един от стратегическите проекти на ФИФА - излъчване на мачове от българския футбол в глобалната стрийминг платформа FIFA+. В събота ще бъде излъчен първият мач на живо в платформата: Пълдин (Пловдив) – Лудогорец от Държавното първенство за жени. Това става възможно след подписването на договор за сътрудничество между Българския футболен съюз и ФИФА, както и след няколкомесечна съвместна работа по внедряване на технически и организационни процеси. 

Стартирането на проекта е важна стъпка към популяризирането на женския футбол в България и предоставя възможност за глобална видимост на нашите клубове и състезателки чрез безплатно излъчване към аудитория по целия свят. БФС ще продължи да развива проекта в бъдеще, като постепенно ще добавя нови срещи и събития в платформата, част от които и мачове от Елитната юношеска група до 18 години, написаха от Бояна.

