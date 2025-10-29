БФС стартира излъчване в платформата FIFA+

Българският футболен съюз започва работа по един от стратегическите проекти на ФИФА - излъчване на мачове от българския футбол в глобалната стрийминг платформа FIFA+. В събота ще бъде излъчен първият мач на живо в платформата: Пълдин (Пловдив) – Лудогорец от Държавното първенство за жени. Това става възможно след подписването на договор за сътрудничество между Българския футболен съюз и ФИФА, както и след няколкомесечна съвместна работа по внедряване на технически и организационни процеси.

Стартирането на проекта е важна стъпка към популяризирането на женския футбол в България и предоставя възможност за глобална видимост на нашите клубове и състезателки чрез безплатно излъчване към аудитория по целия свят. БФС ще продължи да развива проекта в бъдеще, като постепенно ще добавя нови срещи и събития в платформата, част от които и мачове от Елитната юношеска група до 18 години, написаха от Бояна.