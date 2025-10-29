Популярни
Обрат в края срещу Сакраменто запази перфектния баланс на Оклахома

  • 29 окт 2025 | 11:08
  • 186
  • 0
Шей Гилджъс-Александър отбеляза 31 точки, а шампионът Оклахома Сити Тъндър остана непобеден през този сезон, след като се съвзе и направи обрат срещу Сакраменто Кингс в края, спечелвайки със 107:101 в “Пейком Сентър” у дома.

С това Оклахома записа пети пореден успех в НБА и е един от четирите непобедени отбора в лигата.

Аарън Уигинс и Аджай Мичъл вкараха по 18 точки за Тъндър.

За Кингс Зак Лавин записа 23 точки, Демар Дерозан се отчете с 19, а Домантас Сабонис добави 10 точки и 18 борби.

Бившата звезда на Тъндър Ръсел Уестбрук регистрира 16 точки и девет борби в първия си титуляр за сезона за Сакраменто.

Мачът започна равностойно, но в края на първата част гостите взеха аванс от 29:24. Те продължиха да трупат преднина и през втората четвърт разликата в един момент достигна 10 точки. На полувремето обаче Кингс водеха само с четири точки - 62:58.

В третия период Тъндър успя да изравни за 70:70 и дори да поведе, но след това гостите направиха серия от 10:0 точки. В началото на последната четвърт резултатът бе 90:97, но домакините от Оклахома направиха серия от 11:0 точки, която бе решаваща за крайния изход. Тройка на Лу Дорт даде преднина на шампионите от 99:97 минути преди края, а удар от далечно разстояние на Алекс Карузо 46 секунди преди силената увеличи преднината им на шест точки.

