Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Адетокунбо вкара 37 при победа на Бъкс над Никс

Адетокунбо вкара 37 при победа на Бъкс над Никс

  • 29 окт 2025 | 10:43
  • 351
  • 0

Янис Адетокунбо продължава да демонстрира отлична форма от началото на сезона, като отбеляза 37 точки за победата на Милуоки Бъкс със 121:111 над гостуващия Ню Йорк Никс.

Адетокунбо добави осем борби и седем асистенции към актива си. Той отбелязва средно по 36,3 точки, 14 борби и седем асистенции през настоящата кампания, с което се превърна в първият играч в историята на НБА, записал 140+ точки, 50+ борби и 20+ асистенции в първите четири мача от сезона.

Райън Ролинс добави 25 точки, което е най-доброто постижение в кариерата му. Гари Трент-Джуниър добави 11 точки за Бъкс, които изоставаха с 14 точки през втората четвърт.

Джейлън Брънсън от Ню Йорк отбеляза 36 точки, но се контузи по средата на последната четвърт, а съотборникът му Микал Бриджис отбеляза 24 точки за Никс.

С този успех Бъкс прекъснаха серията от пет победи на Ню Йорк в съперничеството им. Милуоки бяха спечелили девет поредни мача от Никс непосредствено преди тази серия, която започна на Коледа през 2023 г.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Босненци застават на пътя на Рилски спортист във ФИБА Къп

Босненци застават на пътя на Рилски спортист във ФИБА Къп

  • 29 окт 2025 | 07:50
  • 1490
  • 0
Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

  • 29 окт 2025 | 07:30
  • 2382
  • 0
Оспорвани битки в НБА тази нощ

Оспорвани битки в НБА тази нощ

  • 29 окт 2025 | 07:27
  • 2957
  • 0
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 07:00
  • 3925
  • 0
Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

  • 28 окт 2025 | 23:59
  • 5138
  • 0
Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

  • 28 окт 2025 | 22:52
  • 2802
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Миньор (Перник) 0:0 Черно море

Миньор (Перник) 0:0 Черно море

  • 29 окт 2025 | 12:00
  • 1149
  • 0
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 7759
  • 7
Купата на България: започна първият мач

Купата на България: започна първият мач

  • 29 окт 2025 | 12:00
  • 52543
  • 12
Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

  • 29 окт 2025 | 10:55
  • 4597
  • 12
Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

  • 29 окт 2025 | 09:15
  • 6329
  • 3
"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

  • 29 окт 2025 | 09:30
  • 3968
  • 6