Адетокунбо вкара 37 при победа на Бъкс над Никс

Янис Адетокунбо продължава да демонстрира отлична форма от началото на сезона, като отбеляза 37 точки за победата на Милуоки Бъкс със 121:111 над гостуващия Ню Йорк Никс.
Адетокунбо добави осем борби и седем асистенции към актива си. Той отбелязва средно по 36,3 точки, 14 борби и седем асистенции през настоящата кампания, с което се превърна в първият играч в историята на НБА, записал 140+ точки, 50+ борби и 20+ асистенции в първите четири мача от сезона.
Райън Ролинс добави 25 точки, което е най-доброто постижение в кариерата му. Гари Трент-Джуниър добави 11 точки за Бъкс, които изоставаха с 14 точки през втората четвърт.
Джейлън Брънсън от Ню Йорк отбеляза 36 точки, но се контузи по средата на последната четвърт, а съотборникът му Микал Бриджис отбеляза 24 точки за Никс.
С този успех Бъкс прекъснаха серията от пет победи на Ню Йорк в съперничеството им. Милуоки бяха спечелили девет поредни мача от Никс непосредствено преди тази серия, която започна на Коледа през 2023 г.