Константин Костадинов и Тенерифе с трети пореден успех в Шампионската лига

Константин Костадинов и клубният му тим Тенерифе победиха като гост Тофаш (Испания) с 81:64 (20:12, 20:16, 16:23, 25:13) в двубой от третия кръг в група D на Шампионската лига на ФИБА.

Успехът бе трети за Тенерифе от три изиграни срещи в международната баскетболна надпревара, а Тофаш допусна първо поражение. Испанският тим е лидер в класирането с пълен актив от 6 точки.

Българският национал се включи от резервната скамейка, игра 4 минути и се отличи с 2 точки и 1 борба.

Бруно Фитипалдо и Марселиньо Уерташ отбелязаха по 15 точки за победителите.

В следващия двубой на 11 ноември Костадинов и съотборниците му ще приемат Тофаш.