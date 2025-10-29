Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Константин Костадинов и Тенерифе с трети пореден успех в Шампионската лига

Константин Костадинов и Тенерифе с трети пореден успех в Шампионската лига

  • 29 окт 2025 | 10:22
  • 114
  • 0
Константин Костадинов и Тенерифе с трети пореден успех в Шампионската лига

Константин Костадинов и клубният му тим Тенерифе победиха като гост Тофаш (Испания) с 81:64 (20:12, 20:16, 16:23, 25:13) в двубой от третия кръг в група D на Шампионската лига на ФИБА.

Успехът бе трети за Тенерифе от три изиграни срещи в международната баскетболна надпревара, а Тофаш допусна първо поражение. Испанският тим е лидер в класирането с пълен актив от 6 точки.

Българският национал се включи от резервната скамейка, игра 4 минути и се отличи с 2 точки и 1 борба.

Бруно Фитипалдо и Марселиньо Уерташ отбелязаха по 15 точки за победителите.

В следващия двубой на 11 ноември Костадинов и съотборниците му ще приемат Тофаш.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Босненци застават на пътя на Рилски спортист във ФИБА Къп

Босненци застават на пътя на Рилски спортист във ФИБА Къп

  • 29 окт 2025 | 07:50
  • 1212
  • 0
Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

  • 29 окт 2025 | 07:30
  • 1713
  • 0
Оспорвани битки в НБА тази нощ

Оспорвани битки в НБА тази нощ

  • 29 окт 2025 | 07:27
  • 2856
  • 0
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 07:00
  • 2817
  • 0
Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

  • 28 окт 2025 | 23:59
  • 5079
  • 0
Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

  • 28 окт 2025 | 22:52
  • 2739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

Дани Димов: Дисциплината в защита е ключът към успеха на Левски, но е прекалено рано

  • 29 окт 2025 | 09:15
  • 3668
  • 0
"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

  • 29 окт 2025 | 09:30
  • 2309
  • 4
Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

Коварно гостуване за Левски още на старта за Купата на България

  • 29 окт 2025 | 06:30
  • 8111
  • 20
ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

ЦСКА набира скорост, но ще бъде ли лесно в Севлиево малко след пладне?

  • 29 окт 2025 | 07:55
  • 4436
  • 16
Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

Време е за дуел №12 между Григор Димитров и Даниил Медведев

  • 29 окт 2025 | 09:03
  • 4415
  • 1
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 07:00
  • 2817
  • 0