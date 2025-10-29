76ърс спечелиха срещу Вашингтон след продължение и останаха непобедени

Тайрис Макси отбеляза 23 от своите 39 точки в последната четвърт на редовното време и продължението за успеха на Филаделфия 76ърс срещу Вашингтон със 139:134.

Тимът на Филаделфия навакса пасив от 19 точки в третата част и остава непобеден от началото на сезона, като води в Източната конференция с четири победи от четири мача.

Tyrese Maxey is so tough pic.twitter.com/CUBhC5UT4I — wok (@dontsipwok) October 28, 2025

Джоел Ембийд отбеляза 25 точки за 23 минути на игрището за Филаделфия, докато Куентин Граймс вкара 23.

Алекс Сар бе най-полезният играч на Вашингтон с 31 точки и 11 борби.

Вашингтон поведе със 126:116 2:41 минути преди края на редовното време, преди Сикърс да завършат серия от 17:4 с 10 поредни точки, за да изравнят резултата на 126:126 след тройка на Граймс 39 секунди преди края и да пратят мача в продължение.