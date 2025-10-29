Гол на 39-годишния Хълк помогна на Атлетико Минейро да стигне финал в Копа Судамерикана

Атлетико Минейро победи Индепендиенте дел Вале с 3:1 на реванша на свой терен и с общ резултат 4:2 си осигури място на финала на втория по сила южноамерикански футболен турнир Копа Судамерикана.

39-годишният Хълк вкара третия гол за бразилците, а другите попадения за успеха на тима отбелязаха Гийерме Арана и Бернард. С попадението си Хълк сложи край на головата си суша от 15 мача без попадение и се нуждае само от още един гол, за да закръгли попаденията си на 500 в кариерата си, отбелязва БТА.

ACABOU A SECA!!!!



GOL DO HULK!



ATLÉTICO MINEIRO 3x1 DEL VALLE



pic.twitter.com/xIi4OnXLlD — DataFut (@DataFutebol) October 29, 2025

На финала Атлетико Минейро, воден от Хорхе Сампаоли, очаква победителя от другия полуфинал между аржентинския Ланус и Универсидад де Чили. Първата среща завърши 2:2, а реваншът е в нощта на четвъртък срещу петък.

Финалът на турнира се проведе на 22 ноември в Асунсион, Парагвай. През миналия сезон с трофея триумфира Расинг, побеждавайки във финала Крузейро.