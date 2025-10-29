Тейлър Фриц продължава в Париж, запази шансове за Финалите на АТР

Тейлър Фриц спечели със 7:6(4), 6:2 срещу австралиеца Александър Вукич в среща от втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Париж.

Американецът, поставен под номер 4 в схемата, продължава напред в надпреварата и запази шансове за участие на Финалния турнир на АТР в Торино.

Фриц, който загуби от Яник Синер в мача за титлата на финала на АТР миналата година, постигна 52-рата си победа за сезона, след като направи 12 аса и 10 уинъра от форхенд.

"Беше труден мач. Мисля, че той сервираше наистина добре в първия сет. Погледнах процента след сета. Бях любопитен. Беше 72 процента. Има страхотен първи сервис. Така че, направих добре, че просто продължих да задържам сервиса си и изиграх добър тайбрек, а след това намерих пробивите във втория сет", каза финалистът от US Open през 2024 г.

На осминафиналите Фриц очаква победителя от мача между 13-ия поставен Александър Бублик и французина Корентен Муте.

Руският тенисист Андрей Рубльов достигна третия кръг на турнира след победа над американеца Лърнър Тиен с 6:4, 6:4 за 1 час и 21 минути.

Into round 3 🙌@Rublev battles past Tien 6-4 6-4 to set a sweet 16 clash with Shelton at #RolexParisMasters pic.twitter.com/gdzuVqVRsK — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2025

Следващият съперник на руснака в Париж ще бъде друг американец, Бен Шелтън.

По-рано британецът Камерън Нори поднесе изненадата с победа срещу водача в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) с 4:6, 6:3, 6:4.