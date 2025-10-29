ПСЖ не иска да изпуска лидерската позиция

Лориен ще приеме лидера в класирането Пари Сен Жермен в мач от 10-ия кръг на френската Лига 1. Двубоят ще се проведе на 29 октомври от 20:00 часа на стадион "Стад дю Мустоар" под ръководството на съдията Уили Делажо. За домакините това е възможност да се отдалечат от опасната зона, докато парижани целят да затвърдят лидерската си позиция в шампионата.

Пари Сен Жермен доминира в класирането на Лига 1, заемайки първото място с 20 точки от 9 изиграни мача. Шампионите имат впечатляваща голова разлика от 19 отбелязани и само 8 допуснати гола. От друга страна, Лориен се намира в тежка ситуация, окупирайки 16-ата позиция с едва 8 точки и негативна голова разлика от 12:21. Домакините са само на няколко точки от зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от положителен резултат, за да подобрят позицията си. Победа за ПСЖ би затвърдила лидерската им позиция, докато евентуален успех на Лориен би бил жизненоважен в борбата им за оцеляване.

Лориен преминава през труден период с непостоянно представяне, записвайки една победа, две равенства и две загуби в последните си пет мача. Те загубиха последния си двубой срещу Анже с 0:2 (26.10.2025), преди това завършиха наравно с Брест 3:3 (19.10.2025), претърпяха поражение от Париж ФК с 0:2 (03.10.2025), постигнаха важна победа срещу Монако с 3:1 (27.09.2025) и завършиха 1:1 с Льо Авър (21.09.2025).

Пари Сен Жермен демонстрира по-стабилна форма с три победи и две равенства. Парижани разгромиха Брест като гост с 3:0 (25.10.2025), впечатлиха с победа 7:2 срещу Байер Леверкузен в Шампионската лига (21.10.2025), завършиха наравно със Страсбург 3:3 (17.10.2025) и с Лил 1:1 (05.10.2025), а преди това победиха Барселона като гост с 2:1 (01.10.2025) в европейския турнир.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Пари Сен Жермен има предимство с три победи срещу една за Лориен и едно равенство. Последната среща се проведе на 24 април 2024 г. на "Стад дю Мустоар", когато парижани триумфираха с 4:1, с голове на Усман Дембеле (19' и 60') и Килиан Мбапе (22' и 90'), докато за домакините се разписа Мохамед Бамба (73'). Интересно е, че Лориен постигна изненадваща победа с 3:1 на "Парк де Пренс" на 30 април 2023 г., когато Ендзо Льо Фи, Дарлин Йонгва и Амаду Бамба Диенг бяха точни за гостите, а Мбапе отбеляза единственото попадение за домакините. Последното равенство между двата тима датира от 12 август 2023 г., когато срещата завърши 0:0 в Париж.

