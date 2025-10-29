Популярни
Босненци застават на пътя на Рилски спортист във ФИБА Къп

  • 29 окт 2025 | 07:50
Рилски спортист продължава днес участието си в турнира ФИБА Къп с двубой в Самоков срещу КК Босна. Срещата от третия кръг започва в 18:30 ч.

И двата тима са с по победа и загуба дотук. В предишния си мач, отново в Самоков, Рилецо надви драматично Люблин с 95:92. Преди това воденият от Любомир Киров отстъпи като гост пред испанския Мурсия с 63:77, след като изигра силна втора четвърт и до последния период бе равностоен на противника си.

Трябва да се отбележи също, че Рилски спорист загуби със 70:75 от Балкан в Ботевград в дербито от четвъртия кръг на Sesame НБЛ преди броени дни.

КК Босна пък започна със загуба от Люблин като гост, но после срази във ФИБА Къп Мурсия с 87:72 у дома, показвайки, че е отбор, с който противниците му определено трябва да се съобразяват.

Снимки: Sportal.bg

