Групата на Славия за гостуването в Пловдив

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за първия мач от турнира Sesame Купа на България срещу Спартак Пловдив. В нея, след изтърпяно наказание от един мач, се завръща централният защитник Мартин Георгиев. Извън сметките поради контузии останаха Денислав Александров и Жордан Варела.

Крилото е с болки в ахилеса, докато левият краен бранител страда от мускулен проблем.



Групата на "белите": Иван Андонов, Леви Нтумба, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Георги Шопов, Борис Тодоров, Иван Минчев, Момо Досо, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Владимир Медвед, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.