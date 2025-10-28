Фейт Кипиегон посочи истинските герои при неуспешния си опит да подобри рекорда на една миля

Многократната световна и олимпийска шампионка Фейт Кипиегон е постигнала почти всичко в бягането на 1500 метра, но продължава да изпитва границите на възможностите си. Един такъв момент беше през юни, когато тя се опита да стане първата жена, пробягала една миля под четири минути, в състезание, наречено Breaking4.

Облечена със специална екипировка и обувки, Кипиегон беше подкрепена от 13 пейсмейкъри на стадион "Себастиен Шарлети“ в Париж на 26 юни. Въпреки страхотното си бягане обаче, тя не успя в опита си, записвайки време от 4:06.42.

Четири месеца по-късно Кипиегон споделя, че макар и да не е успяла да влезе в историята, това, което е направило събитието специално, е подкрепата от елитна група пейсмейкъри, включваща някои от най-добрите бегачи на средни разстояния в света.

Сред пейсмейкърите бяха 11 мъже, водени от американеца Грант Фишър, световен рекордьор на 3000 и 5000 метра в зала. В групата бяха и специалисти в дългите бягания като Купър Тиър (12:54 на 5000 м), Крейг Енгелс (3:51.60 на миля), австралиецът Стюарт Максуейн (3:48.37 на миля), нидерландските звезди Нилс Ларос (3:29 на 3000 м) и Стефан Нилесен (3:29 на 1500 м), ирландецът Катал Дойл (3:53 на миля) и британецът Елиът Джайлс (3:49.16 на миля).

Кипиегон изказа специална благодарност на своите пейсъри

Кениецът Уайклиф Кинямал, двукратен шампион на 800 метра от Игрите на Британската общност, олимпийската бронзова медалистка и световна сребърна медалистка на 800 метра Джорджия Хънтър Бел, както и угандийската специалистка на 800 метра Халима Накаай (с личен рекорд 1:57), също бяха част от състава.

"Бях толкова благодарна на пейсмейкърите... най-добрите бегачи в света, че дойдоха да ми помогнат да се осмеля да мечтая да пробягам милята под четири минути“, заяви Кипиегон за своите водачи, които тя нарече "най-добрият отбор в историята“.

"Беше наистина специално да имам Нилс Ларос в състезанието, както и Грант Фишър и останалата част от отбора. Беше невероятно. Не очаквах толкова висококласни атлети да водят темпото в Breaking4“, добави тя по повод състезанието, организирано и подкрепено от нейните спонсори Nike.

"Това, че те просто дойдоха да ми помогнат, както и дамите Джорджия Бел и Джема Рийки, беше наистина специално. Чувствах се толкова благодарна, че те се отзоваха, за да ми помогнат.“

Въпреки че Кипиегон не успя да постигне целта си, тя изрази готовност да опита отново в близко бъдеще. След това разочарование тя постави нов световен рекорд на 1500 метра, спечели четвърта световна титла в дисциплината и защити короната си от Athlos, за да завърши сезона със стил.