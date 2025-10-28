Виктория Голубич започна с двусетова победа защитата на титлата си в Цзюцзян

Миналогодишната шампионка Виктория Голубич (Швейцария) се класира за втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите WТА 250 в Цзюцзян (Китай).

Втората поставена Голубич отстрани стартиралата от квалификациите японка Рина Сайго с 6:2, 6:4 и в следващия етап ще се изправи срещу "щастливата губеща" Елена Приданкина (Русия), която отстрани представителката на домакините Юе Юан с 6:2, 3:6, 7:6(5) за два часа и 47 минути игра.

Водачката в схемата Ан Ли (САЩ) отпадна в първия кръг, след като беше победена от Бай Чжосюан с 6:3, 6:1 в мач, продължил само 69 минути.

Down goes the No.1 seed 😱



Zhuoxuan Bai defeats Li in straight sets, 6-3, 6-1, her first main draw win in over a year! #JiangxiOpen pic.twitter.com/SZllSWcOKb — wta (@WTA) October 28, 2025

Място във втория кръг намериха още третата поставена Алиша Паркс (САЩ) след успех над участващата с "уайлд кард" Чжу Лин с 6:3, 2:1 и отказване на китайската тенисистка, както и Елизабета Кочарето (Италия), която преодоля седмата в схемата Камила Осорио след 6:2, 3:0 и отказване на колумбийката.

Следващата съперничка на Паркс ще бъде словенката Кая Юван, която се справи на старта с Клеър Лу от САЩ след обрат с 3:6, 6:2, 7:5 за два часа и 47 минути игра.