Индиана Пейсърс привлече трикратния шампион по забивки Мак МакКлънг

Шампионът в конкурса по забивки за последните три години в Националната баскетболна асоциация Мак МакКлънг подписа договор с тима на Индиана Пейсърс.

26-годишният МакКлънг ще трябва да помогне на вицешампиона в Лигата, който има огромни затруднения на гардовата позиция. Титулярът Тайрийз Халибъртън е аут за целия сезон със скъсан ахилес, неговият заместник Ти Джей МакКонъл няма да играе още около месец, а Андрю Нембхард, който стартира сезона на позицията на плеймейкъра, получи травма в рамото още в първия мач за сезона и няма яснота кога ще се завърне.

МакКлънг премина през отборите на Чикаго Булс, Лос Анджелис Лейкърс, Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик от 2021 година насам, но получи шанс да играе в едва шест мача. Той обаче показа много солидна игра в Лигата за развитие, където спечели и наградата за "Най-полезен играч" през сезон 2023/24.

За да вземе МакКлънг, тимът на Индиана ще се раздели с центъра Джеймс Уайзман, който през последната година се възстановяваше от контузия в ахилеса. Уайзман бе избор номер 2 в драфта през 2020 година на Голдън Стейт Уориърс.