Муняо е готов да остави всичко на трасето в търсене на слава на маратона в Ню Йорк

Победителят от маратона на Лондон през 2024 година Алекзандър Муняо е готов да преследва още на слава на маратона на Ню Йорк в неделя, като това ще е неговата първа проява на американска земя.

29-годишният атлет, който изуми света със смелото си представяне в Лондон миналата година, заяви, че ще даде всичко от себе си в преследване на нова бляскава глава в своята маратонска кариера.

"Ще бягам в Ню Йорк за първи път, така че трябва да се напъна до краен предел, за да тествам трасето и да видя как ще реагира тялото ми“, каза Муняо в интервю за Star.

Въпреки че не разкрива напълно плановете си, кенийската звезда признава, че подиумът е твърдо в неговите цели.

"Не искам да давам големи обещания, защото това е ново трасе за мен“, каза той.

Макар и дебютант в Ню Йорк, Муняо няма да се уплаши от величието на състезанието или от звездното участие.

"Не можеш да влезеш в състезание уплашен, защото това нарушава плана ти. Трябва да си уверен, да вярваш в подготовката си и да се напънеш, за да видиш какво ще се получи“, каза той.

Стратегията му е да остане с водещата група, да изчака своя момент и да атакува, когато е най-важно.

"Целта е да бягам с водещата група, докато преценявам състоянието на тялото си. Истинската битка в маратона започва след 30-ия километър – там ще тествам краката си и ще реша кога да атакувам“, разкри той.

Муняо посочи скорошните триумфи на Себастиан Саве и Джейкъб Киплимо, които направиха решителни атаки на 30-ия километър, за да спечелят съответно в Лондон и Чикаго тази година.

"Саве се откъсна от групата на 30-ия километър в Лондон и точно това направи и Киплимо в Чикаго. Това е умен ход, ако тялото ти се чувства добре в този момент“, каза той.

В Лондон бруталното ускорение на Саве на 30-ия километър му донесе победата с време 2:02:27, пред Киплимо (2:03:37) и Муняо (2:04:20).

По-рано този месец в Чикаго Киплимо се откъсна от Джон Корир, за да грабне титлата с 2:02:23, следван от Амос Кипруто (2:03:54) и Алекс Масаи (2:04:37).

Муняо не преследва бързи времена в "Голямата ябълка“, той търси уважение на едно от най-трудните маратонски трасета в света.

"Трасето в Ню Йорк като цяло е тежко. Рекордът там е около 2:04, което не е толкова бързо в сравнение с Лондон или Берлин. Не преследвам личен рекорд, фокусът ми е да бягам умно, силно и да завърша на високо ниво“, потвърди той.

Рекордът на трасето при мъжете от 2:04:58, поставен от етиопеца Тамират Тола през 2023 г.

Снимки: Gettyimages