Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Муняо е готов да остави всичко на трасето в търсене на слава на маратона в Ню Йорк

Муняо е готов да остави всичко на трасето в търсене на слава на маратона в Ню Йорк

  • 28 окт 2025 | 12:49
  • 178
  • 0
Муняо е готов да остави всичко на трасето в търсене на слава на маратона в Ню Йорк

Победителят от маратона на Лондон през 2024 година Алекзандър Муняо е готов да преследва още на слава на маратона на Ню Йорк в неделя, като това ще е неговата първа проява на американска земя.

29-годишният атлет, който изуми света със смелото си представяне в Лондон миналата година, заяви, че ще даде всичко от себе си в преследване на нова бляскава глава в своята маратонска кариера.

"Ще бягам в Ню Йорк за първи път, така че трябва да се напъна до краен предел, за да тествам трасето и да видя как ще реагира тялото ми“, каза Муняо в интервю за Star.

Въпреки че не разкрива напълно плановете си, кенийската звезда признава, че подиумът е твърдо в неговите цели.

"Не искам да давам големи обещания, защото това е ново трасе за мен“, каза той.

Макар и дебютант в Ню Йорк, Муняо няма да се уплаши от величието на състезанието или от звездното участие.

"Не можеш да влезеш в състезание уплашен, защото това нарушава плана ти. Трябва да си уверен, да вярваш в подготовката си и да се напънеш, за да видиш какво ще се получи“, каза той.

Стратегията му е да остане с водещата група, да изчака своя момент и да атакува, когато е най-важно.

"Целта е да бягам с водещата група, докато преценявам състоянието на тялото си. Истинската битка в маратона започва след 30-ия километър – там ще тествам краката си и ще реша кога да атакувам“, разкри той.

Муняо посочи скорошните триумфи на Себастиан Саве и Джейкъб Киплимо, които направиха решителни атаки на 30-ия километър, за да спечелят съответно в Лондон и Чикаго тази година.

"Саве се откъсна от групата на 30-ия километър в Лондон и точно това направи и Киплимо в Чикаго. Това е умен ход, ако тялото ти се чувства добре в този момент“, каза той.

В Лондон бруталното ускорение на Саве на 30-ия километър му донесе победата с време 2:02:27, пред Киплимо (2:03:37) и Муняо (2:04:20).

По-рано този месец в Чикаго Киплимо се откъсна от Джон Корир, за да грабне титлата с 2:02:23, следван от Амос Кипруто (2:03:54) и Алекс Масаи (2:04:37).

Муняо не преследва бързи времена в "Голямата ябълка“, той търси уважение на едно от най-трудните маратонски трасета в света.

"Трасето в Ню Йорк като цяло е тежко. Рекордът там е около 2:04, което не е толкова бързо в сравнение с Лондон или Берлин. Не преследвам личен рекорд, фокусът ми е да бягам умно, силно и да завърша на високо ниво“, потвърди той.

Рекордът на трасето при мъжете от 2:04:58, поставен от етиопеца Тамират Тола през 2023 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

България ще участва с 16 състезатели на Балканския шампионат по крос кънтри

България ще участва с 16 състезатели на Балканския шампионат по крос кънтри

  • 27 окт 2025 | 17:47
  • 992
  • 0
Бекеле се изправя срещу Кипчоге в последен сблъсък на легенди в маратона за 2025 г.

Бекеле се изправя срещу Кипчоге в последен сблъсък на легенди в маратона за 2025 г.

  • 27 окт 2025 | 16:48
  • 436
  • 0
Кипчоге се цели в историята с дебют на маратона в Ню Йорк

Кипчоге се цели в историята с дебют на маратона в Ню Йорк

  • 27 окт 2025 | 15:38
  • 831
  • 0
Якоб Ингебригтсен с предупреждение към съперниците си - гони три световни рекорда през 2026 г.

Якоб Ингебригтсен с предупреждение към съперниците си - гони три световни рекорда през 2026 г.

  • 27 окт 2025 | 15:30
  • 2458
  • 0
Ебеньо и Чебор триумфираха на кенийския шампионат по крос-кънтри

Ебеньо и Чебор триумфираха на кенийския шампионат по крос-кънтри

  • 27 окт 2025 | 14:58
  • 830
  • 1
Нгетич с най-добро постижение в света за сезона на полумаратона във Валенсия, Алмгрен с европейски рекорд

Нгетич с най-добро постижение в света за сезона на полумаратона във Валенсия, Алмгрен с европейски рекорд

  • 27 окт 2025 | 14:34
  • 392
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

  • 28 окт 2025 | 12:45
  • 4401
  • 12
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 5961
  • 3
Купата на България на живо: започна първият мач

Купата на България на живо: започна първият мач

  • 28 окт 2025 | 12:50
  • 16756
  • 2
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 11041
  • 17
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 14889
  • 7
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 21229
  • 13