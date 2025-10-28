Промените в климата застрашават рекордите в маратона

Ново проучване твърди, че промените в климата намаляват шансовете на бегачите да поставят нови рекорди в маратонските бягания. В неделя предстои маратонът в Ню Йорк – последното от седемте големи състезания за годината от веригата World Marathon Majors.

Изследването, проведено от американската организация с нестопанска цел Climate Central, посочва, че покачващите се температури "са направили рекордите в някои състезания почти невъзможни“.

Според прогнозите на организацията, оптималните условия за бягане, определени като 4°C за мъжете и 10°C за жените, ще стават все по-рядко срещани в 86% от 221 маратона по света до 2045 г.

Маратонът в Берлин през септември се проведе при необичайно висока температура от 24°C. Състезанията в Токио и Лондон, които също са част от World Marathon Majors, се състояха при температури над 20°C съответно през март и април.

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви миналия месец, че състезанията по издръжливост, като маратона, може да се наложи да се провеждат отделно – в друго време на годината – по време на големи първенства като Световния шампионат по лека атлетика, за да се предпазят спортистите от опасни условия.

Мейри Макленън, най-бързата британка на маратона в Лондон през 2024 г., коментира: "На елитно ниво условията могат да провалят или да направят едно представяне успешно.“

"Тренираме ден след ден в продължение на години и управляваме всеки аспект от живота си, за да се състезаваме по най-добрия начин, само за да видим как тази трудно достижима цел се отдалечава все повече, тъй като идеалните температури стават все по-редки. Промените в климата не означават просто, че състезанията стават по-трудни; става въпрос за осъзнаването, че рекордите скоро може да станат недостижими, ако условията продължават да се затоплят.“

Според проучването Токио предлага най-голям шанс за идеални температури за елитните бегачи при мъжете (69%), но се очаква там да се наблюдава и най-рязък спад на тези условия до 2045 г.

Световният рекорд при мъжете от два часа и 35 секунди беше поставен от покойния Келвин Киптум в Чикаго през 2023 г. Рут Чепнгетич постави световния рекорд при жените също в Чикаго през 2024 г., въпреки че миналата седмица тя получи тригодишно наказание, след като призна за нарушения на антидопинговите правила.

През последните седем години мъжкият рекорд беше подобрен с две минути и 22 секунди, като напредъкът до голяма степен се приписва на новите технологии при обувките.

Бившата световна рекордьорка при жените Катрин Ндереба заяви: "Промените в климата промениха маратона. Дехидратацията е реален риск, а простите грешки в преценката могат да сложат край на състезанието, преди то да е започнало. Всяка стъпка сега носи послание – че ако не се грижим за нашата планета, дори най-силните ни крачки няма да са достатъчни.“

Ибрахим Хюсеин, победител в маратоните в Ню Йорк и Бостън, добави: "Климатът вече е част от трасето. Ако не го защитим, бъдещите рекорди и удоволствието за всички ще стават все по-малко вероятни.“