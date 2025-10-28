Пореден силен мач на Виктор Уембаняма и 4 от 4 за Спърс

Сан Антонио Спърс е един от двата отбора в НБА с четири победи в първите си четири мача през сезона. Поредният успех дойде срещу Торонто Раптърс със 121:103, а Виктор Уембаняма го подсигури с 24 точки, 15 рибаунда и два късни коша в решаващите секунди.

Така за първи път от сезон 2017/18 "Шпорите" откриват сезона с четири последователни успеха. Стевон Касъл добави 22 точки за това, Харисън Барнс остана с 18. Дивайн Васел приключи мача с 15, а новобранецът Дилън Харпър и Келдън Джонсън останаха с по 11 и 10 борби всеки от тях.

VICTOR WEMBANYAMA IS UNREAL



WHAT IS THIS?!? 🔥🔥🔥🔥



За Торонто Ар Джей Барет приключи мача с 25, докато новобранецът в тима Колин Мъри-Бойлс остана с 19.

Голдън Стейт се справи с Мемфис със 131:118 с 25 точки на Джонатан Къмивга и 20 на Моузес Мууди, като 12 от тях дойдоха в третия период. Брандън Подзиемски помогна с още 23 за успеха на гостите. Стеф Къри този път вкара само 16, но в третата минута на третия период резулртатът беше 70:68. Тогава Къри вкара два решителни коша, за да стартира серия на тима си, подпечатала успеха.